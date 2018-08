De hoop op vrije verkiezingen barst: dag van chaos in Harare

Woensdag werden de voorlopige resultaten van de Zimbabweaanse parlementsverkiezingen bekend, maar de tellingen in de presidentsverkiezing lieten op zich wachten. Aanhangers van oppositiepartij MDC trokken de straat op in de hoofdstad Harare. Daar werden eerst de oproerpolitie en daarna het leger ingezet tegen de demonstranten, op wie met scherp geschoten werd. Drie mensen overleden als gevolg van het geweld. Donderdag keerde de rust wat terug, maar soldaten zijn nog altijd aanwezig. En de resultaten van de verkiezingen zijn nog altijd niet in zicht.