Concertgebouworkest ontslaat chef-dirigent Gatti: ook ‘ongepast gedrag’ bij KCO

Het Concertgebouworkest heeft chef-dirigent Daniele Gatti (56) vandaag ontslagen. Reden zijn de aantijgingen die eerder deze maand naar boven kwamen in een onderzoek door The Washington Post. Twee sopranen betichtten Gatti daarin van ongewenste intimiteiten, in 1996 en 2000. Sinds het verschijnen van het artikel heeft een aantal vrouwelijke collega’s van het Concertgebouworkest ervaringen van ongepast gedrag gemeld, aldus het orkest in een verklaring.

Het orkest, dat eerder ondanks herhaalde verzoeken niet wilde reageren „tot deze materie zorgvuldig bekeken kon worden”, bracht vandaag om 12 uur een statement naar buiten over het ontslag van Gatti. „De aantijgingen aan het adres van Gatti en diens reacties leidden tot veel commotie bij de musici, de staf en belanghebbenden in binnen- en buitenland”, aldus de verklaring van het Concertgebouworkest. „Daarnaast hebben sinds het artikel in de Washington Post een aantal vrouwelijke musici uit het orkest ook verslag gedaan van ervaringen met gedragingen van Gatti die ongepast zijn voor een chef-dirigent. Dat heeft geleid tot onherstelbare schade aan de relatie tussen orkest en dirigent.”

‘Reputatiedokter’

Gatti heeft de beschuldigingen in het artikel in The Washington Post eerder ontkend. De dirigent schakelde een Amerikaans pr-bureau om reputatieschade tegen te gaan. Via dat bureau, Reputation Doctor LLC, liet hij eerder deze week weten ‘meer bewust’ met vrouwen te zullen omgaan, en bood hij zijn excuses aan als vrouwen zich niet respectvol door hem bejegend hebben gevoeld.

Alle geplande concerten met Gatti zullen worden overgenomen door andere dirigenten.