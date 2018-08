Commissaris van de koning Gelderland opgenomen in ziekenhuis

Clemens Cornielje, de commissaris van de koning in Gelderland, is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een hersenvliesontsteking. De VVD’er heeft zijn werk per direct neergelegd, meldt persbureau ANP donderdag.

De 60-jarige Cornielje was sinds 2005 in functie in Gelderland en daarmee de langstzittende commissaris van de koning in Nederland. Hij kondigde in april al aan dat hij per 1 februari volgend jaar zou stoppen. Cornielje is al langer ernstig ziek, al was dat destijds niet de reden om zijn vertrek aan te kondigen. De commissaris zei eerder dat hij het tijd vond voor een opvolger.

Na zijn herbenoeming vorig jaar werd voor de derde keer kanker bij hem geconstateerd. Cornielje werkte begin jaren tachtig als leraar en daarna onder meer als hoofd-voorlichting en Tweede Kamerlid voor de VVD.