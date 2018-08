Boekentips voor een dystopische vakantie

In de boekenwinkel lijkt het schap met sciencefictionboeken op een clubje waar je als gewone lezer niet zomaar bij mag. Maar sla het genre niet over. Het cliché is waar: de beste sciencefiction gaat over de wereld van nu. Met wat scifi heb je zo een heerlijk dystopische zomer.

Een goede introductie in het genre zijn de boeken van Philip K. Dick (1928-1982). Volgens The New York Times een van de meest conceptueel innovatieve schrijvers van de 20ste eeuw. Veel van zijn verhalen zijn verfilmd, onder andere: Blade Runner (1982, door Ridley Scott), Minority Report (2002, door Steven Spielberg), en de Amazon-series The Man in the High Castle (2015) en Electric Dreams (2017).

Dicks verhalen, veelal geschreven tussen de jaren 50 en 80, zijn origineel, intellectueel uitdagend en spannend. Blade Runner is de detective over premiejager Rick Deckard die jaagt op ongehoorzame androïdes. Het onderliggende thema: wat maakt ons menselijk? Het verhaal biedt meer stof tot nadenken dan de film. Zoals over onze smartphoneverslaving: Deckard raakt bijna afhankelijk van een apparaatje dat zijn humeur kan aanpassen.

Het bestaan van parallelle realiteiten was een van Dicks favoriete thema’s.

Lees daarna Elektrische dromen, een bundel van tien verhalen waarin alle verbeeldingskracht van Dick samenkomt. Een van de sterkste is Museumopstelling, waar ergens in de toekomst een historicus zich verliest in een andere realiteit waar het de jaren 50 van de twintigste eeuw is. Het bestaan van parallelle realiteiten was een van Dicks favoriete thema’s.

Daarna: De man in het hoge kasteel, over een alternatieve geschiedenis waarin Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog gewonnen hebben en de Verenigde Staten bezet is. Ergens in het land woont een schrijver in een hoog kasteel die, daar is de dubbele omkering, een alternatieve geschiedenis beschrijft waarin de VS vrij is. Sla daarna de Amazon-serie trouwens maar over.

Begin hiermee: Blade Runner, 1968 | Elektrische Dromen, 2017 | De man in het hoge kasteel, 1962