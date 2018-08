Apple luidt tijdperk in van ‘ trillion dollar companies

Apple is donderdag op de Amerikaanse aandelenbeurs meer dan 1.000 miljard dollar waard geworden en is daarmee de eerste Amerikaanse ‘trillion dollar company’ ooit geworden.

Het is niet de allereerste keer ooit: het Chinese oliebedrijf PetroChina was bij zijn beursgang tijdens de hausse in 2007 ook korte tijd meer waard dan omgerekend 1.000 miljard dollar, maar daalde vervolgens snel en van die waarde is nu nog maar eenvijfde over. Het doorbreken van de grens door Apple lijkt meer dan toen een nieuw tijdperk in te luiden. Een tijdperk van superelite-bedrijven die meer dan een biljoen (trillion in Amerikaans Engels) waard zijn. De eerste keer dat een bedrijf de grens passeerde van 1 miljard dollar was de US Steel Corporation in 1901.

Apple heeft de huidige race naar het biljoen gewonnen van Amazon. Het koersverloop van dat onlinewinkelbedrijf suggereert overigens dat ook Amazon over niet al te lange tijd de grens passeert. Nu staat het nog op ruim 883 miljard dollar. Ook als het Saoedische oliebedrijf Saudi Aramco later dit jaar naar de beurs gaat, verwachten analisten dat de waardering van dat bedrijf wel eens boven het biljoen uit zou kunnen komen.

Almacht van techplatforms

Het doorbreken van de grens door Apple toont de almacht van de technologieplatforms. De wereldwijde top-10 van grootste bedrijven gemeten naar beurswaarde bestaat vrijwel exclusief uit techbedrijven als Apple, Alphabet en Alibaba. Tien jaar geleden stonden grote banken en oliereuzen nog bovenaan.

In de kwartaalcijfers die Apple eerder deze week publiceerde liet de maker van iPhones zien dat de omzetgroei maar blijft toenemen. Dat komt vooral door het succes van het nieuwste en duurste model iPhone X, die in Nederland rond de 1.000 euro kost. Ook de wearables, zoals de Apple Watch doen het goed, net als de digitale diensten zoals iCloud, Apple Pay en Apple Music. Het bedrijf maakt zich langzaamaan steeds minder afhankelijk van één topproduct. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar groeide Apple’s omzet met 17 procent tot 53,3 miljard dollar.

Het aantal verkochte iPhones ging afgelopen jaar weliswaar maar 1 procent omhoog, maar ze zijn gemiddeld 20 procent duurder geworden, waardoor de omzet alsnog zo snel kon stijgen. De gemiddelde verkoopprijs van een Apple-smartphone steeg onder invloed van de populaire iPhoneX naar 724 dollar. De winst steeg zelfs met 32 procent tot 11,5 miljard dollar dit kwartaal. Veel concurrenten op de smartphonemarkt maken juist verlies.

Apple staat pas op de derde plek

Opmerkelijk is dat Apple gemeten naar aantal verkochte smartphones wereldwijd pas op de derde plek komt. Uit cijfers van onderzoeksbureaus IHS en Strategy Analytics blijk dat Apple een marktaandeel heeft van 12 procent. Het Chinese Huawei is tweede met 15 procent en Samsung is de marktleider met 20 procent. Financieel gezien moest Samsung juist tegenvallers vermelden bij zijn smartphonetak eerder deze week. Apple blijkt immuun te zijn voor de druk op de verkoopprijs die andere fabrikanten parten speelt.

Beleggers zijn ook bijzonder optimistisch over de toekomst van het techbedrijf omdat er binnenkort naar verwachting een aantal nieuwe producten wordt gelanceerd, zoals een nieuwe (waarschijnlijk nóg duurdere) iPhone, draadloze koptelefoons en thuisspeaker. Apple is bovendien ook één van de grote winnaars van de belastingverlagingen die de Amerikaanse president Trump doorvoert. Het bedrijf blijft naar verwachting van veel beleggers en analisten ook de komende jaren nog een geldmachine zonder weerga.