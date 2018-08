Kunst van Bonajo, Van Ark en Hoek ‘bevrijd’ uit museum op reclamezuil

Wie in Amsterdam woont, kan ze niet hebben gemist: op 2.500 postervlakken kon je de afgelopen weken Free Art Now lezen, in zwarte letters op een witte achtergrond. Launching 3 august, stond er in het klein onder.

Het gaat om een campagne van de culturele non-profit organisatie We Are Public , die een cultuurpas aanbiedt in onder andere Amsterdam, Den Haag en Brabant. De actie wordt georganiseerd in samenwerking mediabedrijf Centercom. Het idee erachter: reclame is overal en zie je altijd, maar kunst zit verstopt in musea, galeries en academies. Free Art Now daarentegen wil een ‘open art galerie’ zijn, een gratis tentoonstelling in de openbare ruimte.

Vanaf deze vrijdag zal daarom op twaalf reclamezuilen in Amsterdam werk te zien zijn van zes kunstenaars: Daniëlle van Ark, Ruth van Beek, Melanie Bonajo, Tom Callemin, Jan Hoek en Céline Manz. Per kunstenaar zijn twee zuilen gereserveerd, op elk daarvan komt behalve beeld ook de naam van de kunstenaar en meer informatie over hem of haar. Het gaat om zuilen op A-locaties (langs de grachten) van vier meter hoog en met een omtrek van zes meter. In totaal beschikt Centercom in Amsterdam over 107 reclamezuilen.

Stukje mooier

Het idee voor Free Art Now ontstond na een eigen reclamecampagne van We Are Public. Die campagne was vorig jaar en bevatte beelden van kunstenaar en fotograaf Annegien van Doorn. Gelijktijdig met de reclamecampagne had zij een solotentoonstelling in de Melkweg.

„De campagne leverde meer zichtbaarheid op dan de tentoonstelling”. aldus We Are Public, „en als een kunstenaar meer publiek bereikt met een reclamecampagne dan met een eigen tentoonstelling, is er natuurlijk ook iets mis.”

Met de door Centercom gesponsorde ‘open air galerie’ wil de organisatie „de stad een stukje mooier maken deze zomer” en hoef je geen kaartje te kopen om kunst te zien.

Free Art Now in Amsterdam duurt drie weken. Als het een succes is komt er ook een kunstcampagne in andere steden.