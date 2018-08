Winstverdubbeling DSM door hoge vitamineprijs

Chemie- en voedingstechnologiebedrijf DSM heeft in het eerste half jaar van 2018 de nettowinst zien verdubbelen, onder meer door een prijsstijging van vitamines door storingen in fabrieken van concurrenten. De nettowinst groeide naar 103 procent, zo’n 633 miljoen euro. De omzet nam in de eerste helft van dit jaar met 11 procent toe tot 4,8 miljard euro, bericht het bedrijf woensdag.

In het tweede kwartaal groeide de omzet van 2,1 miljard euro vorig jaar naar 2,4 miljard euro dit jaar. Topman Feike Sijbesma spreekt van een “zeer goed” half jaar. Ondanks dat het bedrijf last had van ongunstige wisselkoerseffecten was de groei van het onderliggende bedrijfsresultaat sterk, schrijft hij. De prijsstijging van de vitamines komt doordat concurrent BASF vorig jaar de productie moest stilleggen. Naar verwachting neemt het voordeel van de verstoorde vitamineproductie in het komende half jaar af.

Het chemieconcern heeft 21.054 mensen in dienst, van wie er in Nederland 4.026 werkzaam zijn.