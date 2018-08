Winnen in Tubbergen en Oss. Maar dan?

Ze waren allebei de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart: de SP in Oss, het CDA in Tubbergen. En allebei zijn ze voor hun partij op het Binnenhof van grote symbolische waarde. Oss is de thuisstad van de SP-familie Marijnissen, Jan en ook Lilian Marijnissen wonen er nog steeds. CDA-leider Sybrand Buma noemde Tubbergen in een verkiezingsdebat: zo veilig als het daar was, zo veilig zou heel Nederland moeten zijn. Buma nam in Tubbergen zijn tv-campagnespot op.

De ene winnaar had de droom waargemaakt van elke politieke partij, een absolute meerderheid, en wilde toch het liefst besturen samen met alle partijen in de gemeenteraad. De andere winnaar werd alsnog een verliezer.

In Oss leest SP-fractievoorzitter Marie-Therese Janssen voor uit de aantekeningen die ze maakte tijdens de onderhandelingen over een nieuw college – met de een-na-grootste partij in Oss, Voor De Gemeenschap (VDG). De VDG’ers vinden de SP „star”, de SP zou boerenorganisaties „zakkenvullers” hebben genoemd. En dan had je de voortdurende vragen van de SP over de Q-koorts, de infectieziekte die komt van geiten of schapen en die in Brabant een epidemie veroorzaakte. Een VDG’er, volgens de aantekeningen: „Waar maken jullie je druk om?”

Marie-Therese Janssen kijkt op. „Dat heb ik dus zelf, Q-koorts.” Als je het haar vraagt: VDG wilde niet met de SP en regelde een meerderheid met CDA, VVD en Beter Oss. VDG zegt: we wilden het proberen, maar in een „brede coalitie” met ook CDA of VVD en dat durfde de SP niet aan.

Of de SP het wantrouwen van de boerenachterban van VDG nu verdiend had of niet, zeker is wel dat te weinig andere partijen het de SP gunden om mee te doen.

En bij het oppermachtige CDA in Tubbergen weten ze: dat kan elke partij overkomen.

Op het Raadhuisplein staan alle fietsen op slot. In de CDA-spot had Buma te horen gekregen dat dat in Tubbergen niet nodig was. Misschien toeval, zegt oud-fractievoorzitter Tonny Busscher, maar daarna werden er fietsen gestolen in het dorp.

In Tubbergen bestuurt het CDA al heel lang mee. In 2010 liep het anders: het CDA werd de grootste partij, maar viel buiten het college. De anderen wilden erg graag zonder de christendemocraten besturen en als je het Busscher vraagt: misschien was de macht ook net iets te vanzelfsprekend geworden.

Nu zitten álle partijen, op de PvdA na, in het college. En de woorden ‘absolute meerderheid’, zegt Busscher, hoor je niet van CDA’ers uit Tubbergen. „Je moet nuchter blijven.”

Op de verkiezingsavond was de SP bij elkaar gekomen in Oss. Geen vrolijke avond, in de ene na de andere gemeente verloor de partij. „Lilian was ontzettend blij dat we in Oss wel gewonnen hadden”, zegt Marie-Therese Janssen. En dat het zo is afgelopen? „Heel jammer.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning) schrijft in de zomer een wisselcolumn met Jannetje Koelewijn.