Voor het eerst op Facebook: een Europese wedstrijd van AZ

Ze vullen samen misschien net een vak in het 17.000 zitplaatsen tellende stadion van AZ. Maar de 517 mensen die zich tot nu toe hebben ingeschreven om de wedstrijd van de Alkmaarse voetbalclub live te kijken op Facebook, zijn vanavond wel getuige van een bijzondere gebeurtenis.

Donderdag zendt AZ – als eerste Nederlandse profclub – een officiële wedstrijd rechtstreeks uit op het sociale netwerk. De Europa League-wedstrijd AZ-FC Kairat is niet alleen te zien op RTL 7, maar ook via de Facebook-pagina van de Alkmaarse club. AZ moet een achterstand van 2-0 goedmaken op de club uit Kazachstan.

„Wij hopen op deze manier onze bestaande fans van dienst te zijn, maar we willen ook een nieuwe doelgroep bereiken”, zegt AZ-directeur Robert Eenhoorn. „In Nederland en in het buitenland.” AZ-FC Kairat op de camping in Frankrijk dus, of in het pension op een Grieks eiland dankzij Facebook.

Voorrondes zelf verkopen

De actie is een initiatief van AZ, niet van het Amerikaanse internetbedrijf. In Nederland zijn de uitzendrechten van de Europa League weliswaar in handen van RTL, maar dat geldt alleen voor de competitie ná de voorrondes. De rechten van de voorrondes mogen thuisspelende clubs zelf verkopen. AZ speelt in de tweede voorronde. Daarna volgen (eventueel) nog een derde ronde en de play-offs.

Directeur Eenhoorn: „Wij hebben tegen elkaar gezegd: zou het niet mooi zijn als we de wedstrijd niet alleen lineair, op de gewone tv, kunnen aanbieden, maar ook digitaal? Wij willen graag vernieuwen. En RTL wilde graag meedenken.”

Hoeveel de uitzending AZ kost wil Eenhoorn niet bekendmaken. Maar de club laat een gespecialiseerd tv-bedrijf niet alleen de live wedstrijdbeelden doorzenden, AZ verzorgt ook een voor- en nabeschouwing. Eenhoorn: „Met een tunnel-cam, een camera in de spelerstunnel, en interviews met spelers en trainers.” Presentator is Neal Petersen, programmamaker van online-voetbalkanaal FC Afkicken en bekend van de Olympische Winterspelen op Eurosport.

„Dit is een eerste stap”, zegt Eenhoorn. „Een test-case. Over enkele weken gaan we kijken hoe het is bevallen. In principe willen we ook de andere Europese wedstrijden uitzenden. Maar het is niet uniek. Er zijn zat landen waar dit gebeurt.”

Twee trends

De Facebook-actie van AZ past in een internationale trend. Of eigenlijk in twee trends. In de eerste plaats gaan sportclubs en sporters steeds meer zelf media produceren. En ten tweede: technologiebedrijven als Facebook, Netflix, Apple en Amazon willen graag live sport uitzenden om nieuwe bezoekers te trekken en huidige gebruikers langer vast te houden. Zo blijft sport een breekijzer voor nieuwe tv-aanbieders op zoek naar een publiek.

De voorbeelden van media-actieve clubs zijn talrijk. Veel grote voetbalclubs hebben een eigen tv-zender of tv-programma. Van Barça TV van FC Barcelona tot AZ TV, het programma op regiozender TV NH waar presentator Neal Petersen ooit begon.

Manchester United lanceerde vorige week zijn eigen teamkanaal op de streaming-videodiensten van Amazon, Apple, Roku en Xbox. „Er is een groeiende trend onder een jong publiek om programma’s te kijken via digitale platforms als deze”, aldus de Engelse club over zijn MUTV-kanaal.

Stadgenoot Manchester City is binnenkort het onderwerp van een achtdelige documentaireserie op Amazon. Vanaf 17 augustus is de serie All or Nothing: Manchester City te zien via Amazons tv-dienst Prime Video. En het technologiebedrijf wist recentelijk de rechten te kopen van een pakket live wedstrijden van de Premier League van komend seizoen.

Facebook zendt al langer voetbal uit in onder meer Spanje. De hoogste Spaanse divisie was vorig jaar de eerste Europese competitie waar volgers van ‘La Liga’ gratis live wedstrijden konden kijken op het sociale netwerk. En in de VS sluit Facebook regelmatig deals met competities, clubs en sporters. Zo werd in maart een overeenkomst bekend met Major League Baseball voor het exclusieve recht om 25 honkbalwedstrijden rechtstreeks te mogen uitzenden. Het bedrijf zou volgens persbureau Reuters 30 tot 35 miljoen dollar (26-30 miljoen euro) hebben betaald. Verder krijgt de Amerikaanse ex-basketballer Shaquille O’Neal een realityshow op Facebook en het bedrijf praat met stervoetballer Cristiano Ronaldo over eigen programma’s op Facebook.

AZ-FC Kairat. Terugwedstrijd tweede voorronde Europa League. Donderdag vanaf 20.00 uur via facebook.com/ AZAlkmaar. En RTL 7, vanaf 20.00 uur.