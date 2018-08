Vliegtuigcrash Mexico, 85 mensen gewond

In het Noorden van Mexico is kort na het opstijgen een vliegtuig neergestort. Alle 103 inzittenden hebben de crash overleefd, alleen de piloot is zwaargewond geraakt. Dat melden Mexicaanse media. Het vliegtuig was onderweg van Durango naar Mexico-Stad, dat zuidelijker gelegen is.

In totaal raakten 85 mensen gewond, daarvan zijn 49 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Veel van de inzittenden waren in staat zelf uit het vliegtuig te geraken.

Mogelijk is het ongeluk veroorzaakt door regen en sterke windstoten. Maar er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de precieze aanleiding van de crash.

Embraer 190 is een tweemotorig vliegtuig en heeft ruimte voor ongeveer één derde minder passagiers dan de Boeing 737. Vliegmaatschappij KLM vliegt binnen Europa ook met Embraers en noemt het kleine vliegtuig een “Cityhopper”.