Verhuizing EMA naar Amsterdam loopt moeizamer dan verwacht

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) moet een aantal activiteiten opschorten omdat een groter deel van het personeel dan verwacht niet mee verhuist van Londen naar Amsterdam. De verwachting is dat ongeveer 30 procent van de medewerkers niet naar Nederland komt, maar gevreesd wordt dat dat percentage nog hoger uitpakt.

Sommige EMA-medewerkers hebben zelfstandig besloten niet mee te verhuizen. 135 anderen met een tijdelijk contract mogen dat niet van de Nederlandse wetgeving, meldt het agentschap woensdag. Een deel van het personeel is al weg bij het EMA.

Het EMA zegt samen met Nederland te kijken naar mogelijkheden om de verhuizing voor de medewerkers makkelijker te maken. Daarnaast wordt er meer vaart gemaakt met de voorbereidingen van de “fysieke verhuizing”, is in een verklaring te lezen. Om de werkzaamheden van het agentschap niet in gevaar te brengen, worden bepaalde activiteiten tijdelijk niet uitgevoerd of opgeschort zodat de uitvoering van de kerntaken niet in gevaar komt. Die activiteiten kunnen weer hervat wordt als er nieuw personeel is opgeleid.

Brexit

Lees ook: Een mooie Brexit-trofee, maar kan Amsterdam dit aan?

Het Europees Geneesmiddelenagentschap verhuist van Londen naar de Amsterdamse Zuidas vanwege de Brexit. Voor Nederland was de verhuizing een grote overwinning. Niet alleen vanwege de EMA-medewerkers die deze kant op komen, maar ook vanwege de 30.000 bezoekers die het agentschap jaarlijks verwacht te ontvangen.

Aan de andere kant zorgt de verhuizing al maanden voor problemen. Er moest een tijdelijk onderkomen gevonden worden omdat het niet mogelijk was om het nieuwe gebouw op tijd af te hebben. Ook wordt gevreesd dat de komst van het agentschap extra druk kan zetten op onder meer de woningmarkt. De verhuizing staat gepland voor het begin van 2019.