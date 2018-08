Op vakantie in Frankrijk moet mijn kleinzoon van zeven naar de wc. Op de deuren staat ‘homme’ en ‘femme’.

Radeloos komt hij terug: wat moet hij kiezen: ‘thuis’ of ‘familie’?

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl