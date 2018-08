Tesla boekt groot verlies, maar denkt snel winst te maken

Tesla heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 717,5 miljoen dollar (615,1 miljoen euro) verlies gedraaid, maar verwacht over het dode punt heen te zijn. De productie komt op stoom, zei Elon Musk woensdag bij de presentatie van de cijfers. Ook de productie van de nieuwe Model 3 is volgens de bouwer van elektrische auto’s nu op peil. Alles bij elkaar werden in het tweede kwartaal van dit jaar 53.339 voertuigen gebouwd.

Winst was voor Tesla nog niet in beeld. Wel is het deze maand gelukt om de doelstelling van vijfduizend nieuwe auto’s van het type Model 3 per week meerdere keren te halen. Aan het eind van het jaar moeten er zelfs tienduizend van de band rollen. In de laatste week van juli heeft Tesla in totaal zevenduizend auto’s gebouwd. Dat is genoeg om op lange termijn winstgevend te zijn, zegt de autobouwer. Op dit moment biedt het merk drie modellen aan: de Model S, Model 3 en Model X.

Moeizaam op gang

De productie van de Model 3 komt moeizaam op gang. Dat leidde bij investeerders tot grote zorgen. Volgens Tesla bleek de productielijn moeilijker op te zetten dan verwacht. Met name de robotarmen op een van de productielijnen bleken voor meer problemen te zorgen dan verwacht. Het merk erkent dat de kwaliteit van de auto’s die op de lijn geproduceerd worden nog achterblijft op de duurdere S- en X-modellen.

Tesla is minder vermogend dat analisten hadden verwacht, meldt persbureau Bloomberg. Vooraf werd gevreesd dat zo’n 900 miljoen dollar aan het vermogen van het bedrijf onttrokken zou moeten worden, maar het is uiteindelijk bij 739 miljoen gebleven. Het bedrijf heeft nog ongeveer 2,2 miljard dollar tot zijn beschikking. In de tweede helft van het jaar verwacht Tesla voor het eerst in zijn bestaan winstgevend te zijn, inclusief positieve kasstroom.