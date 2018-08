Stakingen drukken resultaat Air France-KLM

Air France-KLM heeft ook in het tweede kwartaal van 2018 de gevolgen ondervonden van de stakingen bij de Franse tak van de onderneming. Door de werkonderbrekingen bij Air France viel het operationele resultaat bij het moederbedrijf fors lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Een opvolger voor de vertrokken topman Jean-Marc Janaillac wordt vooralsnog niet aangekondigd in de woensdag gepresenteerde halfjaarcijfers.

Janaillac struikelde begin mei na een conflict met de eigen piloten in loonsonderhandelingen. Franse vakbonden eisten voor het voltallige personeel een inflatiecorrectie, na jaren van bevroren salarissen. Piloten bij het luchtvaartbedrijf legden meermaals het werk neer om de eisen kracht bij te zetten en Janaillac werd via een intern referendum weggestemd. Het conflict is nog altijd niet opgelost.

Lees ook: Crisis Air France-KLM verscherpt na vertrek van topman Janaillac

Air France schat de financiële impact van de stakingen op 260 miljoen euro. Het operationele resultaat van het moederbedrijf komt daardoor uit op 346 miljoen euro voor het tweede kwartaal, 241 miljoen euro lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Groei in aantal reizigers

Onder de streep resulteert een nettowinst van 109 miljoen euro: bijna 500 miljoen euro minder dan in het tweede kwartaal van 2017, maar wel een stuk beter dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Toen werd nog een nettoverlies van 159 miljoen euro geleden. De belangrijkste oorzaak daarvoor is dat het aantal passagiers met 0,8 procent steeg ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 en uitkwam op 26 miljoen. Toenemende brandstofkosten drukten de omzet dan weer ietwat. Die kwam uit op 6,6 miljard euro.

Wederom presteerde KLM fors beter dan Air France. Het operationele resultaat bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij kwam uit op 328 miljoen euro (min 23 miljoen euro in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018), terwijl de Fransen een operationeel resultaat van 13 miljoen euro draaiden.

Voor het gehele jaar houdt Air France-KLM rekening met een tegenvaller van 150 miljoen euro vanwege een veranderende waardeverhouding tussen de dollar en de euro. Ook verwacht het bedrijf dat de brandstofkosten de komende maanden fors zullen stijgen, met 450 miljoen euro.

KLM-topman Pieter Elbers zegt in een reactie dat hij blij is met de resultaten van het Nederlandse bedrijf. KLM gaat “fit en gezond” op weg naar de honderdste verjaardag in 2019. Op geruchten dat hij mogelijk topman Janaillac opvolgt, wilde de Nederlander niet ingaan.