Sketch gevonden over Roze Ridder voor Monty Pythons film ‘The Holy Grail’

Goed nieuws voor Monty Python-fans. De British Library in Londen is in bezit gekomen van ongebruikte scènes en ander materiaal van de legendarische Britse komediegroep.

Het materiaal is afkomstig van Michael Palin (1943), een van de zes leden van de groep. Hij heeft zijn privé-archief opgeruimd en vorig jaar aan de bibliotheek cadeau gedaan. The Times kreeg inzage in het materiaal en publiceerde er dinsdag over. Palin heeft onder meer vijftig aantekeningenboekjes met ideeën en eerste aanzetten voor scènes geschonken. Die werpen nieuw licht op Monty Python’s Flying Circus, de tv-serie die van 1969 tot 1974 werd uitgezonden, en op de vijf speelfilms die Monty Python tot 1983 maakte.

Tussen het materiaal zitten bijvoorbeeld scripts van twee ongebruikte sketches voor Monty Python and the Holy Grail , de speelfilm uit 1975 die de legende van koning Arthurs zoektocht naar de Heilige Graal parodieerde.

Fragment van het script voor The Pink Knight, een ongebruikte scène voor ‘The Holy Grail’ van Monty Python. Bron The Times

Een van de gevonden sketches gaat over een ontmoeting van koning Arthur met de Pink Knight. Het is een variant op een scène die de film wel haalde en waarin de Black Knight Arthur niet wil laten passeren. In de strijd die daarop volgt, blijft de Zwarte Ridder doorvechten, ook als Arthur al zijn ledematen heeft afgehakt. In de nu opgedoken Pink Knight Sketch eist de Roze Ridder een kusje van Arthur voor hij hem wil laten passeren.

Het andere gevonden script, The Cowboys Sketch, speelt in een saloon in het Wilde Westen en lijkt wat lastiger in te passen in The Holy Grail. Een uitgedroogde man strompelt de woestijn uit, wanhopig op zoek naar een biertje. De man achter de toog zegt hem dat ze geen drank meer serveren omdat het een boekhandel is geworden. „De laatste boekhandel voordat je in Mexico bent”, zegt de man trots.

Palin zegt in The Times dat het leeuwendeel van de sketch vermoedelijk is geschreven door Terry Jones, zijn schrijfpartner in de groep. John Cleese schreef meestal met Graham Chapman, en Eric Idle en Terry Gilliam werkten doorgaans in hun eentje.

De saloon-sketch is kenmerkend voor de aanpak van Palin en Jones. Vaak namen ze een ​​stereotiepe scène als uitgangspunt waar ze een onlogisch element aan toevoegden.

Michael Palin als de ‘Lumberjack’ in de negende aflevering van de tv-serie ‘Monty Python’s Flying Circus’.

Wanneer de dorstige man nogmaals om iets te drinken vraagt, suggereert een van de lezende cowboys in de saloon dat de dorstige man misschien meer kans maakt in de handelspost van de indianen, even verderop. Nee, zegt een andere cowboy, daar zijn ze gestopt met tappen sinds ze zich zijn gaan specialiseren in de verkoop van moderne Europese literatuur.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren. Inschrijven

Het gesprek tussen de cowboys wordt onderbroken door de komst van een bandietenbende die een exemplaar van Black Beauty van de schrijfster Anna Sewell willen hebben. Als ze een beduimelde paperback met ezelsoren krijgen, ontsteken de overvallers in woede en eisen een paardenverhaal in gebonden uitvoering.

Palin vertelde The Times dat de groep altijd veel meer scènes schreef dan nodig was. „Als we op stoom waren, schreven we maar door.” Jones kon door de krant niet om commentaar worden gevraagd, want hij leidt aan dementie. Zijn familie heeft wel toestemming gegeven om de door hem geschreven teksten te openbaren.

The British Library zal een deel van het onbekende archiefmateriaal vanaf 7 augustus in de bibliotheek exposeren.