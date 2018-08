Regeringspartij Zanu-PF grote winnaar parlementsverkiezing Zimbabwe

De regeringspartij Zanu-PF van de zittende president Emmerson Mnangagwa heeft de absolute meerderheid weten te behouden in het parlement van Zimbabwe. Dat is de voorlopige uitkomst van de verkiezingen van afgelopen maandag. De uiteindelijke resultaten worden pas eind deze week verwacht.

Volgens de exitpoll haalde de partij van oud-president Mugabe 109 van de 210 zetels. Oppositiepartij MDC haalde 41 zetels. Naar welke partij de overige 58 zetels gaan is nog ongewis. Maandag werd ook gestemd over de nieuwe president van Zimbabwe. De uitslag van de parlementsverkiezing kan een teken zijn dat Zanu-Pf-kandidaat Mnangagwa ook favoriet is om opnieuw president te worden.

Mnangagwa kwam afgelopen november via een staatsgreep aan de macht nadat Mugabe was afgezet. Voor zijn presidentschap was Mnangagwa, bijgenaamd “de Krokodil”, minister van Defensie en hoofd van de inlichtingendienst van Zimbabwe.

Als Zanu-PF tweederde van de parlementszetels in handen krijgt, behaalt de partij de macht om eigenhandig de grondwet aan te passen. Afgelopen termijn had Zanu-PF 62 procent van de stemmen.

Opkomst

Er was een hoge opkomst bij de verkiezingen, meer dan zeventig procent van de kiesgerechtigde bevolking bracht een stem uit. Volgens de kiescommissie was er “geen enkel signaal van fraude”. Maar de ngo Election Situation Room (ESR), dat de verkiezingen monitorde, zegt dat er wel degelijk gevallen zijn gemeld van intimidatie en bedreiging bij de stembureaus. ESR hield deze meldingen bij op een interactieve kaart.