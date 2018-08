Rechter VS blokkeert publicatie 3D-geprinte vuurwapens

Een Amerikaanse rechter heeft dinsdag op het laatste moment de online publicatie verboden van blauwdrukken om 3D-geprinte vuurwapens te maken - een plan dat brede weerstand opriep in de Verenigde Staten. Dat melden Amerikaanse media.

De pro-vuurwapengroep Defense Distributed was van plan blauwdrukken en handleidingen om vuurwapens van plastic te produceren woensdag online te zetten. De organisatie uit Texas, die de blauwdrukken eerder op last van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het internet had verwijderd, bereikte in juni na een jarenlang proces een schikking met de Amerikaanse overheid om ze toch te mogen publiceren.

Acht Amerikaanse staten spanden maandag rechtszaken aan om de publicatie te blokkeren. Volgens hen vormde het plan een gevaar voor de openbare veiligheid. Een federale rechter in Seattle was het daarmee eens. De handleidingen om de plastic wapens te vuurwapens te vervaardigen zouden in verkeerde handen kunnen vallen, oordeelde hij.

“Er zijn 3D-printers in openbare colleges en openbare plekken, en er is een waarschijnlijkheid van potentiële onherstelbare schade wegens de manier waarop deze vuurwapens kunnen worden gemaakt”, aldus rechter Robert Lasnik. Zijn uitspraak verbiedt de publicatie voorlopig op landelijk niveau, in afwachting van een uitvoeriger proces over de kwestie.

De minister van Justitie van de staat Washington, Bob Ferguson, juichte de uitspraak toe als “een volledige, totale overwinning.” “We vroegen om een nationaal, tijdelijk verbod om een halt toe te roepen aan dit schandelijke besluit van de federale regering om deze 3D-geprinte vuurwapens beschikbaar te maken voor downloads in het hele land en wereldwijd”, aldus Ferguson. “Hij heeft dat verzoek ingewilligd. Dat is belangrijk.”

Volgens tegenstanders van het plan is de beschikbaarheid van plastic vuurwapens, die moeilijk gedetecteerd en getraceerd kunnen worden, aantrekkelijk voor criminelen en terroristen.

Voornamelijk Democratische critici van het plan kregen dinsdag onverwachte steun van president Donald Trump. Hij schreef op Twitter dat de terbeschikkingstelling van 3D-vuurwapens aan het publiek “niet erg logisch lijkt”. Hij had contact over de kwestie met de National Rifle Assocation (NRA), de invloedrijke lobbygroep voor vuurwapenbezitters.

Defense Distributed schreef op zijn website dat blauwdrukken voor 3D-geprinte vuurwapens vanaf deze woensdag beschikbaar zouden zijn om te downloaden. Een blauwdruk voor een model, het pistool ‘Liberator’, stond sinds vrijdag online.