Politie stopt vanaf donderdag met innen geldboetes

De politie int vanaf donderdag geen openstaande geldboetes en achterstallige betalingen meer. Daarmee breiden de politievakbonden hun acties uit voor een betere cao. Dat meldt vakbond ACP woensdag.

De “publieksvriendelijke acties” van de politiebonden begonnen in juni, toen agenten stopten met het uitschrijven van bekeuringen. Mensen die nu worden aangehouden door de politie krijgen slechts een waarschuwing, ook als er nog oude boetes openstaan. Agenten treden nog wel op bij een openstaande gevangenisstraf of verdenking van een misdrijf. Ook stopt de politie tijdelijk de samenwerking met de Belastingdienst die usance is bij grote verkeerscontroles.

Politiemensen zijn niet verplicht deel te nemen aan de acties, laat ACP weten. Agenten mogen zelf bepalen of ze al dan niet een boete uitschrijven. De acties gaan volgens een ACP-woordvoerder “nadrukkelijk” niet alleen over een nieuwe cao:

“Politiemensen willen de burger kunnen beschermen tegen misdrijven en overtredingen, maar dat wordt in de huidige organisatie steeds moeilijker. De Nationale Politie zit vol vormfouten, het personeelsbeleid werkt niet en de werkdruk loopt de spuigaten uit. Het kán zo niet langer verder.”

Onderhandelingen

In juni liepen onderhandelingen over een nieuwe cao spaak. Vorige week deed minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) nog een loonbod aan de bonden. Voorgesteld werd de lonen met 7 procent op te krikken over een periode van drie jaar. Daarnaast zou ook een eenmalige bonus van 500 euro worden uitgeloofd.

De politiebonden wezen het voorstel af, omdat het niet ver genoeg ging. Naast het loon moeten ook de werkdruk en de capaciteit worden aangepakt, zo liet ACP weten.