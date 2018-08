OM: beveiliger lekte over woning Wilders en dochter Obama

Faris K. heeft als politieman bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) mogelijk informatie gelekt over een van de dochters van Barack Obama. Ook zou hij geheime details gedeeld hebben over de woning van Wilders en de bewapening van diens beveiliging. K. moet maandag bij de Haagse rechtbank verschijnen. Welke informatie hij over een van de kinderen van Obama gelekt heeft, is nog onbekend.

De DBB waar K. voor werkte is verantwoordelijk voor de beveiliging van belangrijke personen, zoals politici en hoogwaardigheidsbekleders. In die hoedanigheid had hij ook toegang tot informatie over zeker een van de dochters van Obama. Ook daarover heeft hij vertrouwelijke gegevens gedeeld met mensen die daartoe niet bevoegd waren, denkt justitie.

‘Aan vriendinnen’

Naar aanleiding van de aanhouding van K. besloot Wilders zijn verkiezingscampagne op te schorten. In eerste instantie werd vermoed dat de politieman informatie had doorgesluisd aan criminelen, maar daar kwam justitie later op terug. Hij zou de informatie gedeeld hebben in de privésfeer, “op feesten en partijen”. Volgens Peter Plasman, de advocaat van K., heeft hij over zijn werk verteld aan twee vriendinnen.

Het OM heeft aanwijzingen dat K. informatie heeft gedeeld over de nieuwe dienstwapens van de DBB, maar ook over onder meer de woonplaats van Wilders en over het vervoer van de PVV-leider. Daarnaast zou hij informatie hebben opgezocht in de politiesystemen, zonder dat hij die nodig had voor zijn werk. Faris K. wordt ook verdacht van computervredebreuk.

Wat K. precies over de dochter van Obama verteld heeft, is nog onduidelijk. Michelle en Barack Obama hebben samen twee dochters: Malia van 20 en Sasha van 17. Ook om wie van de twee het gaat, heeft het Openbaar Ministerie woensdag niet naar buiten gebracht.