Na 55 jaar opnieuw vissen

Onderwijsadviseur Nico Eigenhuis (66, links) stond zomer 1963 samen met broer Jackie (61, caravanstalling-houder) op de K. Lappenbrug aan de Oosteinderweg in Aalsmeer.

„Zomers visten we daar vaak. De kwekers-kas op de achtergrond was van de buren. Wij woonden op 361, links van de sloot. Onze vader, zoon van een binnenschipper, was daar zijn eigen kwekerij begonnen. Van een grote kweker leende hij fresia-knollen, plantte deze en liet een timmerman er in de winter een kas omheen bouwen. Met de opbrengst van de fresia’s betaalde hij hen terug. Dat lukte, maar nadien was het telkens zoeken naar omzet: lathyrus, rozen, maar ook asparagus voor in corsages werd gekweekt.

Het hele gezin van zes kinderen deed mee. Zodra je kon lopen was er een karwei: de kas luchten, of wieden tussen de seringen. Als ik dat deed na schooltijd hoorde ik mijn vrienden honderd meter verderop in het openlucht zwembad. Zomervakantie betekende meer tijd voor karweitjes. „Dat is voor jullie zelf, voor later”, zei mijn vader dan.

Jackie vond dat prima. Hij heeft met onze oudste broer ook het bedrijf overgenomen. Maar ik voelde dat anders: voor geen goud werd ik kweker. Na de mulo ging ik naar de kweekschool: een grappige naam. Leren, boeken lezen: dat was leuk. Mijn vader vond dat onnodig: ‘kijk, onze schriftgeleerde’, zei hij dan.

Moeder begreep mij beter. Jackie denkt omdat ik haar lievelingetje was. Ze vond het wel gek dat ik al na één jaar stopte als leraar om aan de Vrije Universiteit nog weer verder te studeren. Maar uiteindelijk was zij trots, dat wist ik. Volgens Jackie was ook vader trots op mij, maar ik heb dat nooit van hemzelf gehoord.”

