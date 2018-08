Na Charles Vögele en Witteveen neemt familie Hes ook Men at Work over

Vijf weken gaf curator Evert Baart zichzelf om een redder te vinden voor de failliete kledingketen Men at Work. Tot dinsdagmiddag bleven alle negentien overgebleven vestigingen open om de laatste voorraden te verkopen. Daarna zouden de winkels definitief hun deuren sluiten, afgezien van vijf vestigingen in grote steden, die nog anderhalve week langer doorgingen.

Juist toen die deadline verstreken leek, diende zich toch een redder aan: Men at Work maakt een doorstart onder de vlag van een holding genaamd Victory & Dreams, werd woensdagmiddag bekend. De nieuwe eigenaar wil naar eigen zeggen zo veel mogelijk winkels en personeel overnemen. Ten tijde van het faillissement had de verlieslijdende kledingketen 429 mensen in dienst.

Men at Work komt daarmee in dezelfde handen als Charles Vögele en Witteveen Mode, twee damesmodezaken die vorig jaar failliet gingen. Die eerste keten, met de ongeveer zeventig Nederlandse vestigingen, werd na de doorstart omgedoopt tot Miller & Monroe. Witteveen ging met ruim vijftig winkels onder de oude naam verder.

Snelgroeiend modebedrijf

Begin dit jaar nam Victory & Dreams ook de Duitse winkels van Charles Vögele over, ongeveer 180 in totaal. Ook deze Duitse vestigingen gaan verder onder naam Miller & Monroe. Met de Duitse overname is Victory & Dreams in korte tijd een modebedrijf met 330 zaken geworden. Aan het hoofd van dat bedrijf staat een dertigjarige ondernemer uit Amsterdam: Philippe Hes. Hij is onder meer oprichter van muziekfestivals Kingsland, Helden van Oranje en Fris.

Hes is niet de enige eigenaar van het bedrijf, zo laat zijn vader Lex Hes via de telefoon weten. „De familie is in principe aandeelhouder, en er zijn nog meer aandeelhouders.” Zelf was Lex Hes in het verleden eigenaar van kledingketens Zaza en Skooter, elk met ongeveer twintig winkels. Die eerste keten richtte zich vooral op vrouwen, de tweede op jongeren.

‘Een leuke winkel’

Met hoeveel winkels van Men at Work de familie Hes precies door wil moet de komende tijd blijken, zegt Hes. „Het is de bedoeling om de winstgevende winkels open te houden. Dat zijn er in elk geval tien. Maar sommige andere winkels hebben we al tegen verlaagde huur aangeboden gekregen. Dus we gaan nu puzzelen en kijken met hoeveel we doorgaan.”

Het voornemen is dat die winkels doorgaan onder de vlag van Men at Work. „Die formule blijft in stand”, zegt Hes. „Een belangrijke reden dat we het bedrijf kochten, is omdat we Men at Work een leuke winkel vonden en de merken die ze er verkochten ook.” De winkels verkochten vooral duurdere kleding van merken zoals G-Star, Scotch & Soda en Levi’s.

In de laatste jaren voor het faillissement was Men at Work zwaar verlieslijdend. In 2016, de meest recente cijfers, eindigde het bedrijf 12,1 miljoen euro in de min. Hoe hoog de omzet dat jaar was, is niet bekend.