Leden Pussy Riot toch vrijgelaten uit gevangenis

De vier leden van de activistische punkgroep Pussy Riot, die in Rusland vastzaten omdat ze tijdens het WK-voetbal in politie-uniformen het veld oprenden, zijn dinsdagavond alsnog vrijgelaten. Dat maakte de groep dinsdagavond bekend via Twitter. Dit is één dag later dan de vijftien dagen gevangenisstraf die de groep oorspronkelijk kreeg.

Eigenlijk zat de straf er maandag al op, maar toen werden ze direct na hun vrijlating weer afgevoerd in een politiebus. De politie had nieuwe overtredingen gevonden in de actie. Zo werd hen dinsdag ook nog het ‘organiseren van een publiek evenement zonder schriftelijke kennisgeving’ ten laste gelegd. Daarnaast werden ze beschuldigd van het niet opvolgen van politie-instructies. Bij een veroordeling staan voor die overtredingen nog eens tien en vijftien dagen gevangenisstraf. Maar hierover moet de rechter nog een oordeel vellen.

De beelden van het moment dat ze vrijkwamen, zijn verspreid door het Amerikaanse tijdschrift Time. In de video wordt een vreugdekreet geslaakt toen de leden de gevangenispoort uitliepen. Maar deze vreugde houdt maar enkele seconden aan, als blijkt dat ze weer worden gearresteerd.

Protestgroep

Het viertal holde het veld op tijdens de WK-finale tussen Kroatië en Frankrijk waar president Poetin ook aanwezig was. De groep zei dat het een protest was om aandacht te vragen voor machtsmisbruik van politieagenten en het gebrek aan democratie in Rusland. Dit zijn videobeelden van de actie:



Drie leden van Pussy Riot werden in 2012 wereldwijd bekend omdat ze met gekleurde bivakmutsen een protestlied opvoerden tijdens een kerkdienst in Moskou. Twee van de vrouwen zaten hiervoor twee jaar in een strafkamp. De derde kwam al na zes maanden vrij. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde vorige maand dat hierbij hun mensenrechten zijn geschonden. Deze drie vrouwen waren niet aanwezig bij het WK-protest.