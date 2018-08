Korea-veteranen willen dat Rutte zich inspant voor vermiste militairen

Een organisatie van Korea-veteranen roept premier Mark Rutte op om zich in te spannen om de stoffelijke resten van vijf gesneuvelde militairen terug te krijgen. Het gaat om vijf Nederlanders die meevochten in de Korea-oorlog (1950-1953) en waarvan de lichamen vermist zijn geraakt. De organisatie, de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS), richt zich in een brief woensdag rechtstreeks tot premier Mark Rutte, zo meldt het AD.

De oproep volgt nadat president Donald Trump en Kim Jong-un in juni afspraken maakten over repatriëring van gesneuvelde Amerikanen. Noord-Korea droeg onlangs een deel van de stoffelijke resten over. Vicepresident Mike Pence haalt de kisten woensdag op in Hawaii. Een eerste analyse toonde aan dat het inderdaad om Amerikaanse soldaten zou gaan.

“Wij hebben daar verheugd kennis van genomen”, schrijft de VOKS. De vereniging hoopt dat nu ook sergeant Van der Snepscheut en de soldaten Moonen,Knaap, Deegmulder en Lamberti kunnen worden teruggevonden. Zij waren onderdeel van het Nederlands Detachement Verenigde Naties en verdwenen in respectievelijk 1951, 1952 en 1953. Van twee van hen is in ieder geval het lot bekend: Deegmulder sneuvelde op het slagveld, terwijl Lamberti overleed in gevangenschap.

Naast Rutte hebben ook de Amerikaanse ambassade en die van Zuid-Korea een oproep ontvangen. “Pas dan kan hun familie op waardige wijze eindelijk afscheid nemen van hun dierbare”, stelt de vereniging. “We hebben goede hoop dat zij kunnen worden begraven bij hun maten op de militaire begraafplaats in het Zuid-Koreaanse Busan.”