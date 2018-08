Jean-Pierre Bemba stelt zich kandidaat voor presidentsverkiezingen Congo

De Congolese krijgsheer Jean-Pierre Bemba stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen in zijn land. Volgens persbureaus deed hij de mededeling woensdag in Kinshasa. Op het vliegveld werd hij opgewacht door duizenden aanhangers die shirts, hoeden en sjaals met Bemba’s gezicht droegen.

Bemba werd twee maanden geleden door het Internationaal Strafhof vrijgesproken van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Volgens het Strafhof werden er flinke fouten gemaakt in het proces.

Eerder werd hij veroordeeld tot achttien jaar. Bemba zat al tien jaar vast. Hij stelde zich in 2006 ook al kandidaat en nam het tevergeefs op tegen Joseph Kabila, de huidige president.

In 2008 werd Bemba in België opgepakt en naar Den Haag overgebracht vanwege de misdaden van Bevrijdingsbeweging voor Congo (MLC). De MLC, die hij leidde, werd verantwoordelijk gehouden voor plunderingen, verkrachtingen en moordpartijen in de Centraal-Afrikaanse Republiek tussen oktober 2002 en maart 2003.