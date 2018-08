Door het hogedrukgebied boven Scandinavië werd het ongekend heet in het normaliter zo milde Zweden. Met 34,6 graden werd in de stad Hästveda een recordtemperatuur gemeten. Het leidde tot een reeks bosbranden. Op meer dan vijftig plekken, zelfs boven de poolcirkel, gingen duizenden hectares bos in rook op. Zo ook hier in Sarna in het midden van Zweden.

Foto Maja Suslin/AP