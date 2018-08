Eigenaar Fort Oranje hoeft rekeningen nog niet te betalen

Eigenaar Cees Engel van Fort Oranje hoeft voorlopig de rekeningen die samenhangen met de gesloten camping niet te betalen. Een rechter van de rechtbank in Breda bepaalde dat woensdag in een door Engel aangespannen kort geding.

De gemeente Zundert nam vorig jaar het beheer over de ontruimde camping in Rijsbergen over omdat die zou zijn verworden tot een criminele woonwijk. Burgemeester Leni Poppe sprak toen van “een mensonterende toestand” waarbij arbeidsmigranten, criminelen en gelukszoekers vrij spel kregen van Engel. De daaropvolgende ontruiming werd op 6 december vorig jaar voltooid.

Terecht

De Raad van State buigt zich momenteel over de vraag of de gemeente terecht tot dat besluit is gekomen. Afgelopen vrijdag werd wel al een verzoek van Engel afgewezen om het beheer over Fort Oranje terug te krijgen. Hij was van mening dat hem nu onterecht beheerkosten in de maag worden gesplitst, zoals kosten voor beveiliging en aanhouden van de receptie, terwijl hij niet de beheerder is.

De rechter gaf woensdag geen antwoord op de vraag of er sprake is van een wetmatige sluiting. Wel stelde de rechtbank vast dat drie rekeningen van in totaal 5,3 miljoen euro nog niet hoeven te worden geïnd zolang de Raad van State zich niet heeft uitgesproken. Bovendien is de hoogte van het bedrag onvoldoende onderbouwd door de gemeente.

Meerdere rechtszaken

Er liepen de laatste tijd meerdere rechtszaken die iets te maken hebben met Fort Oranje. Zo werd dinsdag door het gerechtshof in Den Haag bepaald dat Lodewijk Asscher enkele uitspraken over de camping niet hoeft terug te nemen. De PvdA-voorman zei begin vorig jaar als minister van Sociale Zaken onder meer dat er op de camping sprake zou zijn van “maffia-achtige toestanden”.