Duitsland nu grootste markt voor Takeaway.com

Maaltijdbezorger Takeaway.com had vorig kwartaal voor het eerst meer Duitse klanten dan Nederlandse. Over de eerste zes maanden van het jaar gezien verwerkte het Nederlandse dochterbedrijf Thuisbezorgd.nl gemiddeld nog iets meer orders dan het Duitse tak Lieferando.de. In de maand mei was dat voor het eerst andersom, meldt Takeaway woensdag in zijn halfjaarcijfers.

Tussen januari en juni belden de bezorgers van Thuisbezorgd 15,7 miljoen keer bij een voordeur aan. In Duitsland leverde het bedrijf in diezelfde periode 15,1 miljoen orders. De kans is groot dat dit het laatste jaar is waarin thuismarkt Nederland het grootst is: in Duitsland groeit Takeaway.com aanzienlijk sneller dan in Nederland (34 procent tegen 21 procent).

Voor Takeaway.com is Duitsland sinds een aantal jaar de belangrijkste groeimarkt. In Nederland heeft het bedrijf al jaren het grootste deel van de markt in handen en zijn de groeimogelijkheden beperkt. Op de Duitse markt ziet het bedrijf 70 miljoen potentiële klanten, ongeveer vijf keer zoveel als in Nederland.

Dat die consumenten steeds vaker bij Takeaway bestellen, heeft onder meer te maken met de overnames die het bedrijf de afgelopen jaren deed. Tot vier jaar geleden was het bedrijf alleen in Duitsland actief met Lieferservice.de, een dochter die in 2007 werd opgezet. Met hulp van investeerders kocht Takeaway in april 2014 concurrent Lieferando. Het kapitaal dat werd opgehaald met de beursgang van 2016 werd gestoken in de overname van Food Express.

Tegelijkertijd steekt Takeaway – zoals gebruikelijk bij zulke snelgroeiende bedrijven – veel geld in marketing om klanten te werven. Vorig jaar gaf het bedrijf per klant gemiddeld een tientje uit aan reclame, 116 miljoen euro in totaal. Dat het bedrijf daardoor nog geen winst maakt neemt oprichter Jitse Groen voor lief: het winnen van marktaandeel is belangrijker. „We kunnen elk moment winst maken”, zei hij daarover in De Ondernemer. „Dat is geen kunst.”

Die strategie werpt zijn vruchten af: na Nederland is Takeaway nu ook in Duitsland de grootste maaltijdbezorger. Wel is de omzet van de Duitse afdeling nog een flink stuk lager: 39,2 miljoen euro tegenover 46,7 miljoen. In andere landen, zoals Polen, Roemenië, België en Oostenrijk zette Takeaway afgelopen halfjaar nog eens 11 miljoen euro om.

Winst boekt het in 2001 opgerichte bedrijf opnieuw niet. Maar, voegt Groen daaraan toe, lang duurt dat niet meer. Het nettoverlies slonk afgelopen halfjaar met 33 procent naar 14,7 miljoen euro. Wat daarbij helpt is dat de uitgaven aan marketing aanzienlijk minder snel stegen dan in voorgaande jaren. In de eerste zes maanden van 2018 gaf Takeaway 11 procent meer uit aan reclame; in 2017 sprake was van een toename van meer dan 40 procent.