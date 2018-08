Dirigent VU-orkest Daan Admiraal overleden

In het Zwitserse Müstair, op de grens met Italië, is vorige week onverwacht de Nederlandse dirigent Daan Admiraal overleden. Hij werd 69 jaar. Admiraal gaf leiding aan diverse orkesten en koren maar zal vooral herinnerd worden als de ‘vader’ van verschillende studentenensembles. Zo was hij sinds 1975 en tot op heden verbonden aan het VU-Orkest (en sinds de oprichting in 1991 ook van het VU-Kamerorkest), en vanaf 1981 aan koor en orkest van Krashna Musika in Delft.

Admiraal werd in 1949 in Eindhoven geboren. Na het gymnasium studeerde hij hobo aan het Conservatorium van Amsterdam bij Cees van der Kraan. Na zijn afstuderen in 1973 volgden twee onderscheidingen: de Zilveren Vriendenkrans (1974) en de Prix d’Excellence (1976). Orkestervaring deed hij tijdens zijn studietijd op als invaller in het Concertgebouworkest, erna als solohoboïst in Het Gelders Orkest en als freelancer bij verscheidene Nederlandse symfonieorkesten.

Talrijke orkesten

Als dirigent zette hij zijn studie voort aan het conservatorium in Den Haag en privé bij de legendarische Russische dirigent Kirill Kondrasjin. Admiraal dirigeerde talrijke professionele orkesten (onder andere Limburgs Symfonie Orkest, Gelders Orkest, Rotterdams Philharmonisch, Concertgebouw Kamerorkest en Residentie Orkest), maar zijn focus lag op amateurensembles.

Zo was hij naast voornoemde orkesten en koren van 1993 tot 2008 dirigent en artistiek leider van het Toonkunstkoor Rotterdam en sinds 2009 dirigent van het Haagse Toonkunstkoor. Admiraal voelde zich thuis in een breed repertoire van Monteverdi tot Schönberg, maar zijn focus lag op de 19de en 20ste eeuw. Ook als leraar was hij actief, onder meer bij de jaarlijkse Kurt Thomascursus voor koordirigenten.

In zijn vrije tijd was Admiraal een gepassioneerd liefhebber van de natuur en de bergen. De vier orkesten en het koor waarvan Admiraal nog steeds vaste dirigent was, laten weten dat ze „geschokt en verdrietig” zijn door zijn plotselinge overlijden. Dat ensembles onder zijn leiding graag op de toppen van hun kunnen presteerden, hing in belangrijke mate samen met Admiraals „aanstekelijke humor en positieve instelling”. Komend seizoen zou hij zijn afscheidconcerten leiden bij het VU-orkest.

De crematie van Admiraal heeft maandag in besloten kring plaatsgevonden.