Productie crystal meth neemt in Nederland serieuze vormen aan

Drugscriminelen richten zich in Nederland nu ook op de productie van de verboden harddrug crystal meth. De afgelopen twaalf maanden werden er ongeveer tien laboratoria door de politie ontmanteld die gebruikt werden voor het produceren van de drug. Dat bevestigt de politie desgevraagd aan NRC.

„Een aantal jaar geleden zagen we het vrijwel niet”, zegt een politiewoordvoerder. Het ging eerst vooral om xtc, speed en cocaïne. Het jaar 2018 zou een „kantelpunt” zijn in de productie van meth, zegt een betrokken opsporingsambtenaar.

De afgelopen maanden zijn er drugslaboratoria waar crystal meth werd geproduceerd ontmanteld in onder meer Zuidlaren, Lunteren, Oss en Weert. In de laatste maanden van 2017 werden er ook laboratoria gesloten in Haulerwijk, Den Haag en Neede. Hierbij werden in sommige gevallen duizenden kilo’s aan grondstoffen gevonden waarmee de drug gemaakt wordt. Vorige week werd er in Rotterdam in een leegstaand appartement dertien kilo van de drug gevonden in een koffer. De politie treft bovendien geregeld bestelbusjes aan met apparatuur en grondstoffen om meth te produceren, zegt een woordvoerder.

Crystal meth is een chemisch geproduceerde harddrug. Het is een van de sterkste harddrugs en dringt makkelijker dan bijvoorbeeld amfetamine door tot het bloed en de hersenen. De werking is daardoor anderhalf tot twee keer zo sterk als bij amfetamine, en zelfs vier keer zo sterk als bij cocaïne. Meth kan geïnjecteerd, geslikt en gerookt worden.

Alledaagsheid

De drug wordt in Nederland geproduceerd en opgeslagen in allerlei panden, blijkt uit recente vondsten en ontmantelingen door de politie. Woonhuizen, garageboxen, seniorenflats, boerenstallen, loodsen op industrieterreinen: het is de alledaagsheid die opvalt.

De politie ziet bovendien een toename in het dumpen van afval van de productie van meth. Zo werden er half april in afvalcontainers bij een seniorencomplex in Tilburg vijftig vaten met drugsafval gevonden. Een beheerder van het complex raakte onwel van de sterke chemische substantie. Een week later werden er elders in Tilburg nog eens honderden liters drugsafval gevonden, onder meer van de productie van meth.

Export

Crystal meth wordt volgens de politie voor de export geproduceerd, in het bijzonder voor Oost-Duitsland en Tsjechië. Nederland is in Europa dé producent, verwerker en exporteur van drugs, blijkt uit onderzoek van het Europese agentschap dat drugs monitort, het EMCCDA. Crystal meth wordt volgens dat rapport vooral gebruikt in Tsjechië en Slowakije.

Begin juli werden in Spanje twee Nederlandse mannen opgepakt die met vijftien kilo meth in hun achterbak op weg waren naar Ibiza, populair onder feesttoeristen. Hun lading – met een waarde van zo’n 400.000 euro – zou anderhalf tot drie miljoen shots bevatten, afhankelijk van de omvang van het shot.

Begin dit jaar werd een 24-jarige man veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf vanwege het exporteren van drugs, waaronder veertig gram crystal meth, en het witwassen van crimineel geld. En vorig jaar al werden twee mannen opgepakt die onder meer vijftien kilo meth wilden exporteren naar Australië.

Meth is sterker en werkt langer dan andere harddrugs - bij slikken 6 tot 12 uur, bij roken zelfs tot 24 uur. Lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddruk stijgen door het gebruik. Daardoor krijgen gebruikers meer energie, verliezen ze tijdsbesef en neemt de behoefte tot eten en slapen af. „Je eet en slaapt soms dagen niet”, zegt Jellinek-onderzoeker Jaap Jamin. Daarin zit volgens hem ook het gevaar van de drug: „Het is een zwaar middel dat rommelt met je basisbehoeften. Als je al bepaalde mentale problemen hebt, dan wordt het nog riskanter. Mensen kunnen er flink in de war van raken.”

Crystal meth wordt in Nederland weinig gebruikt, zegt Jaap Jamin, hoofd preventie van verslavingszorg-organisatie Jellinek. Precieze cijfers ontbreken – ook omdat een rapport over drugsverslavingen in Nederland al twee jaar niet is verschenen. Gebruik beperkt zich volgens Jamin tot niches. „Vooral in de op seks georiënteerde gayscene.” Meth wordt dan gebruikt voor zogenoemde chem seks: door het toedienen van meth kunnen mensen urenlang doorgaan.

Het gebruik neemt in Nederland niet toe: crystal meth wordt geen „algemeen gebruikte drug”, zegt Jamin. Een woordvoerder van het Trimbos-instituut, waar gebruikers drugs kunnen laten testen, bevestigt dat. „We merken geen stijging in het aantal samples dat opgestuurd wordt.”

Een reden voor het relatief lage gebruik van crystal meth in Nederland is ook de prijs: tussen de honderd en tweehonderd euro voor een gram, terwijl een gram cocaïne ongeveer vijftig euro kost. In de Verenigde Staten, waar crystal meth meer gebruikt wordt, is de drug juist goedkoper.