Britse anti-islamactivist Tommy Robinson op borgtocht vrij

De Britse anti-islamactivist Tommy Robinson wordt op borgtocht vrijgelaten. Dat heeft een Brits gerechtshof woensdag besloten, meldt de BBC. Robinson zat vast vanwege het filmen en live streamen van verdachten buiten een rechtbank, terwijl hem dit uitdrukkelijk was verboden.

De 35-jarige Robinson werd in mei veroordeeld tot dertien maanden gevangenisstraf. Hij filmde toen buiten de rechtbank van Leeds Britten van Pakistaanse komaf die ervan verdacht werden tientallen meisjes seksueel te hebben misbruikt. De een uur durende live-video werd meer dan 250.000 keer bekeken. Aangezien Robinson voorwaardelijk vrij was na een eerdere veroordeling voor een soortgelijk misdrijf, draaide hij hierop weer de cel in.

Wilders

Na de laatste veroordeling van Robinson namen veel rechts-populistische politici het op voor de activist. PVV-leider Geert Wilders reisde in juni zelfs naar Londen om mee te lopen in een demonstratie waarin werd opgeroepen tot de vrijlating van Robinson. Ook stelde hij Kamervragen over de arrestatie. Wilders reageerde woensdag via Twitter verheugd op het nieuws.

Het gerechtshof bepleitte woensdag dat er meerdere vormfouten gemaakt zijn en dat de rechtszaak over moet onder een andere rechter. Robinson was niet bij de zitting aanwezig.

Tommy Robinson richtte in 2009 de extreemrechtse en anti-islamitische beweging English Defense League (EDL) op. Hij leidde de organisatie tot 2013, waarna hij uit de EDL stapte om de Britse tak van Pegida te vormen.