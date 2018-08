Ajax richt zich na zege op Sturm Graz nu op Standard Luik

Ajax heeft de eerste horde genomen in het nakende seizoen van de waarheid. Het bestuur toonde dadendrang door on-Amsterdams veel te investeren in de selectie. Nu is het aan de spelers om het gekreukte imago van Ajax weer op te poetsen. In Oostenrijk voldeden ze tegen Sturm Graz keurig aan hun verplichting door met 3-1 te winnen.

Ajax, zo kondigde directeur Marc Overmars aan, wil het Bayern München van Nederland worden. Een ploeg die zo vaak wint dat het via bijbehorende premies een monopolie op de landstitel verwerft. Dus Ajax wordt kampioen, casht als het meezit 20 miljoen via de Champions League en pompt dat geld weer in de selectie, zodat het team eindeloos kan winnen. Een vicieuze cirkel dus, die de concurrentie moedeloos moet maken. Vraag het de tegenstanders van Olympiakos en Sjachtar Donetsk.

De 45 miljoen euro die Ajax investeerde in Daley Blind, Hassane Bandé, Zakaria Labyad en Dusan Tadic is een breuk met een tijdperk van spaarzaamheid, maar om te zeggen dat de suprematie al zichtbaar is? Nee.

Zeker niet onaardig waren de combinaties tussen Ziyech en Tadic, de creatieve leiders van dit Ajax, maar een linie verder is scoren geen vanzelfsprekendheid. Anders dan de voormalige naamgever van de Merkur Arena misten de spelers de stootkracht om van de opponent niets heel te laten. Het echte killerinstinct viel in het voormalige Arnold Schwarzenegger Stadion niet te ontwaren.

In elk geval zal het Klaas-Jan Huntelaar hebben opgelucht dat hij nu eens wel het net wist te vinden. Bij de 1-0 nam hij de bal knap aan op zijn borst om de bal vervolgens met enig fortuin binnen te schieten. Mooier was zijn 3-0 aan het slot van de wedstrijd, toen hij de bal beheerst over de doelman van Graz wipte en vanbinnen zal hebben vastgesteld dat hij het scoren allerminst is verleerd.

Het moet gezegd: van deze opponent had Ajax amper iets te duchten. Geen sturm-und-drang in Graz. De wil was er, de kunde niet of nauwelijks. Als er al sprake was van een aanval, dan stokte die ver voordat Ajax-doelman André Onana ook maar een wereldredding hoefde te denken. David tegen Goliath, was vorige week al het oordeel van Sturm-coach Heiko Vogel, hoewel hij niettemin een „heet avondje” voorspelde.

Driemaal uitgeschakeld

Ondanks de 2-0 van vorige week zal de vrees er bij Ajax zijn geweest. Sinds 2015 stroomde het drie keer als nummer twee de voorronde van de Champions League in: driemaal werd het hoofdtoernooi niet gehaald. Overbluft door Rapid Wien, gekleineerd door Rostov, op waarde geklopt door Nice. Dat Ajax na de uitschakeling tegen Nice ook in de voorronde van de Europa League werd uitgeschakeld, ja, dat was wel weer onthutsend.

In Graz diende zich geen enkel voorteken van een doemscenario aan. Zeker na de 2-0 van Dusan Tadic, twee minuten na rust, kon Ajax het duel onbekommerd uitspelen. De Serviër, de enige nieuweling die in de basis begon, tikte binnen bij de tweede paal, waarna de opwinding en verwachting in het stadion langzaam wegstierf. Thuis zullen supporters van Ajax ondertussen al een middag vrijaf hebben geregeld voor de trip naar Standard Luik, volgende week tegenstander in de derde voorronde.

Na Standard wacht eventueel nog een laatste ronde op weg naar een plek in de groepsfase van de Champions League. De uitschakeling van Sturm Graz is een stap in de goede richting, maar meer dan dat is het ook niet. De miljoenenbonussen van het hoofdtoernooi zijn nog ver weg.

Zie doelman Onana over de bal trappen bij de 3-1 en je zou aan deze eenvoudige zege bijna nog een lichte kater overhouden zo onbeholpen als het eruit zag. Een moment om snel te vergeten, zoals de club ook niet lang meer hoeft stil te staan bij het treffen met Sturm Graz. Nu pas volgen de echte krachtmetingen.