Zwaarmoedig stuntwerk in zesde ‘Mission: Impossible’

Actiefilm Mission: Impossible – Fall Out Regie: Christopher McQuarrie. Met: Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Feruguson. In: 133 bioscopen ●●●●●

Bij de ups en downs in Tom Cruise’ lange carrière zijn de Mission: Impossible-films een vaste waarde gebleken. Cruise’ poging om zich met The Mummy in te vechten in het fantasy/superheldengenre was vorig jaar een fiasco. Zijn publiek wil Cruise zien in een vertrouwde rol: als geheim agent Ethan Hunt, die zich te buiten gaat aan scherpe achtervolgingen en stoere stunts – met een minimum aan digitale manipulatie.

Cruise is ook producer van de Mission: Impossible-films. In Mission: Impossible – Fall Out, de zesde film in de reeks, biedt hij de bekende, groots opgezette spektakelachtervolgingen door Parijs en Londen, een dappere parachutesprong vanuit een vliegtuig op extreme hoogte en een uitgesponnen gevecht tussen helikopters in de bergen van Kashmir. Er is natuurlijk ook een plotje: de CIA komt meekijken, omdat Ethan te veel brokken maakt. Maar dat doet er niet zoveel toe. Alles draait om de actiescènes.

Mission: Impossible heeft zich al lang geleden ontpopt tot een soort variant op James Bond, waarin steeds dezelfde elementen terugkeren. Alleen ontbreekt de theatrale speelsheid van Bond op zijn best. Ethan Hunt is na al die jaren – de eerste film kwam uit in 1996 – nog steeds een spion zonder eigenschappen, zonder al te veel humor. Dat geldt voor de jongste aflevering van de reeks meer dan ooit. Aangezien Hunt niet kan samenleven met zijn grote liefde Julia vanwege zijn gevaarlijke spionnenbestaan, maakte Cruise een film lang een nogal zwaarmoedige indruk.

In zijn gloriejaren trad Cruise buiten de gebaande paden met rollen in films van grote regisseurs – van Stanley Kubricks Eyes Wide Shut tot Paul Thomas Andersons Magnolia. Die Tom Cruise is al een tijdje spoorloos. De laatste jaren beperkt hij zich tot onderhoudend formulewerk. Cruise weet zich zo te handhaven aan de top van Hollywoods voedselketen – waar andere filmsterren van zijn generatie in het tijdperk van fantasy en superhelden een flinke stap terug moesten doen. Cruise is bereid om daar hard voor te werken. Uit Mission: Impossibe – Fall Out spreekt ambachtelijkheid en inzet; Cruise maakt zich er nooit gemakkelijk vanaf. Maar veel lol lijkt hij niet te beleven aan al dat harde werken.