Vijf maanden cel voor Palestijns-Israëlische dichteres om Facebook-post

De Palestijns-Israëlische dichteres Dareen Tatour is dinsdag tot vijf maanden cel veroordeeld voor onder meer het plaatsen van een Facebook-post waarin ze zou aanzetten tot terrorisme en geweld tegen de Israëlische autoriteiten. De 36-jarige Tatour werd in mei al schuldig bevonden. Ze staat sinds tweeënhalf jaar onder huisarrest.

Lees ook: ‘In Israël is poëzie een misdaad geworden’

Er was 15 tot 26 maanden tegen haar geëist, schrijft persbureau Reuters. Het Facebook-bericht uit 2015 bestond uit een video waarin Tatour een gedicht voordraagt. Ze plaatste dit filmpje ook op YouTube. De dichteres heeft altijd volgehouden dat ze met het werk, genaamd ‘Verzet, mijn volk, verzet’, juist opriep tot geweldloze strijd.

De video plaatste Tatour te midden van oplopende spanningen in Israël. Een concrete aanleiding voor het geweld destijds was Palestijnse woede over Israëlische soldaten die de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg betraden. Deze is heilig voor zowel joden als moslims. Bij aanvallen over en weer vielen meerdere doden. De Israëlische autoriteiten arresteerden Tatour een paar dagen nadat ze de socialemediaberichten postte.

“Ik had geen gerechtigheid verwacht”, zei de dichteres na het horen van haar straf tegenover Reuters.

“De hele rechtszaak was van begin af aan politiek, omdat ik Palestijns ben en de vrijheid van meningsuiting steun.”

Lees ook:

Israëlische soldaat gefilmd? Dat kan vijf jaar cel worden