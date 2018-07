Man die vermist werd na explosie in Arnhem gevonden

Een man die maandagavond door de politie gezocht werd na een explosie in een appartementencomplex aan de Daphnestraat in Arnhem, is gevonden. De 40-jarige man was kort na de ontploffing spoorloos verdwenen. Twee anderen die op het moment van de explosie in de woning waren, zijn maandagavond met ernstige brandwonden naar een ziekenhuis gebracht.

Hoe de twee gewonden eraan toe zijn, kan een politiewoordvoerder niet zeggen. Ook is nog niets bekend over de oorzaak van de ontploffing, die omstreeks 21.15 uur plaatsvond. Een gasexplosie lijkt het niet te kunnen zijn geweest. De wijk Schuytgraaf, waar het incident plaatsvond, is aangesloten op stadswarmte (energie die voortkomt uit onder andere afvalverbranding).

In sloot gesprongen

Het appartement brandde volledig uit. De bewoners van de flat zijn maandagavond geëvacueerd maar konden later weer terug hun woning in. Lokale media meldden dat een van de slachtoffers het gebouw uit rende en in een sloot sprong voor verkoeling. Daar werd hij later door hulpdiensten uitgehaald. Een ander slachtoffer zou bij de buren onder de douche zijn gesprongen.

Naar de derde man werd maandagnacht met honden en een helikopter gezocht. Ook liet de politie een burgernetmelding uitgaan. Waarom de man na de explosie verdween, kan de politie vooralsnog niet zeggen.