Verdachte van aanslag in Düsseldorf in 2000 vrijgesproken

De rechtbank van Düsseldorf heeft dinsdag een man vrijgesproken die verdacht werd van betrokkenheid bij een bomaanslag in de stad achttien jaar geleden. De vrijspraak is opvallend, de Duitse justitie eiste levenslang.

Volgens de lokale krant NRZ vond de Düsseldorfse rechter het bewijs dat tegen de 52-jarige Ralf S. was verzameld onvoldoende overtuigend. De aanklacht was gestaafd op verschillende getuigenissen, onder wie een van een man met wie S. in de gevangenis heeft gezeten. Tegenover zijn medegevangene zou S. de aanslag bekend hebben.

Lees ook: Verdachte gearresteerd voor aanslag Düsseldorf in 2000

Neonazi

De bomaanslag op het station van Düsseldorf in 2000 was gericht op twaalf mensen. Tien van hen raakten gewond, sommigen levensbedreigend. Een ongeboren baby van een van de slachtoffers werd geraakt door een metalen splinter en stierf in de baarmoeder. De groep bestond uit overwegend immigranten uit voormalige Sovjetrepublieken met een joodse achtergrond.

Pas vorig jaar werd Ralf S. gearresteerd op basis van getuigenissen. De man, die bekendstaat als neonazi, werd aangeklaagd voor twaalf keer poging tot moord met racistisch motief.