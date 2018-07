Tientallen doden bij aanvallen in Afghanistan

Bij aanslagen in Afghanistan zijn dinsdag tientallen mensen om het leven gekomen. Op zeker twee plaatsen vonden aanvallen plaats: in de westelijke provincie Farah, en in de oostelijke stad Jalalabad. Nog eens tientallen anderen raakten gewond.

De meeste doden vielen bij een aanslag op een overheidsgebouw in Jalalabad. Een aanvaller blies zichzelf op bij de ingang van het gebouw. Vervolgens brak een uren durend gevecht uit waarbij schoten en ontploffingen, vermoedelijk van handgranaten, te horen waren. Volgens een regionale bestuurder leek de aanval beëindigd te zijn toen twee schutters gedood waren, aldus persbureau Reuters.

Zeker vijftien mensen kwamen om en evenveel slachtoffers zouden gewond geraakt zijn. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, het gebouw is nog niet doorzocht. Het gebouw zou in gebruik zijn voor een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor vluchtelingen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is vooralsnog niet opgeëist. In het verleden heeft terreurgroep Islamitische Staat verschillende aanslagen in de stad gepleegd, maar in de regio is ook de Taliban actief.

Bus

Bij de tweede aanval in het westen van het land kwamen twaalf mensen om door een bermbom. Het explosief ging af toen een bus voorbijreed, zeggen provinciale bestuurders van Farah volgens persbureau AP. Daar raakten 31 mensen gewond. In die provincie worden geregeld aanslagen gepleegd en aanvallen uitgevoerd door de Taliban.

In Afghanistan zijn in de eerste helft van 2018 1.692 burgers om het leven gekomen door geweld en 3.430 gewond geraakt, meldden de Verenigde Naties twee weken geleden. De helft stierf door explosies, in een deel van de gevallen veroorzaakt door zelfmoordterroristen.