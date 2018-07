Tadzjiekse regering: aanslag op fietsers was werk van islamisten

De aanval op een groep fietsers waarbij in Tadzjikistan zondag een Nederlander om het leven kwam, is uitgevoerd door leden van een verboden islamitische partij. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van het Centraal-Aziatische land heeft dat dinsdag in een verklaring laten weten.

De islamitische partij waarvan de daders lid waren, is volgens het ministerie de in 2015 verboden Islamitische Renaissancepartij van Tadzjikistan (IRPT). Het brein achter de aanval zou lid zijn van de partij. De man, die inmiddels vast zit, zou tijdens zijn verhoor hebben verklaard dat hij enkele malen naar Iran is geweest voor ideologische en militaire trainingen.

Het nieuwsmedium Akhbor meldt dinsdag dat de IRPT zelf ontkent iets met de aanslag te maken te hebben. De partij riep op tot een internationaal onderzoek naar de zaak.

Tadzjikistan bevestigt nu dat Nederlander door een terroristische aanslag om het leven is gekomen. Mijn gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en nabestaanden van deze afschuwelijke aanslag. — Mark Rutte (@MinPres) July 31, 2018

Maandag eiste terreurbeweging Islamitische Staat (IS) de aanslag nog op. Dat betekent niet dat IS ook echt achter de aanval zit: de organisatie claimt wel vaker aanslagen, zonder dat ze er in werkelijkheid iets mee te maken heeft.

Fietstocht naar Teheran

Naast de Nederlander, de 56-jarige René Wokke, vielen bij de aanval nog drie doden. Wokkes 58-jarige partner Kim Postma raakte gewond. Wokke en Postma waren bezig aan een fietstocht van Bangkok (Thailand) naar Teheran (Iran). Ze wilden niet door het onveilige Afghanistan rijden, dus stippelden ze hun route uit via Tadzjikistan.

De vier dodelijke slachtoffers - naast Wokke twee Amerikanen en een Zwitser - maakten deel uit van een groep van zeven fietsers. Zij werden aangereden door een auto. Dat was een opzettelijke actie, liet de politie maandag al weten. Ten minste één van de fietsers werd na de botsing nog met een mes gestoken.

Vier vermoedelijke daders zijn inmiddels door de Tadzjiekse politie doodgeschoten. President Emomali Rachmon, die sinds 1992 aan de macht is, heeft koning Willem-Alexander gecondoleerd met de dood van Wokke.