Reisbranche merkt de zon in eigen land

De extreem warme zomer begint de eerste slachtoffers binnen de toerismebranche te eisen. Thomas Cook, een van de grootste aanbieders van pakketreizen in Europa, heeft dinsdag de winstverwachting voor dit jaar omlaag bijgesteld. „In de afgelopen paar weken is er een vertraging zichtbaar in het aantal boekingen naar bestemmingen op de Middellandse Zee, omdat klanten in Noord- Europa van hoge temperaturen thuis genieten,” concludeert de topman Peter Fankhauser in het persbericht . Thomas Cook opereert in Nederland onder de merknamen Neckermann en Vrij Uit en staat daarmee op de vierde plaats in de markt voor pakketreizen.

Cijfers samengesteld door brancheorganisatie voor reisbureaus in Nederland, de ANVR, bevestigen het beeld dat de zomervakantieboekingen vertragen. Het aantal boekingen bij meer dan tweehonderd reisbureaus aangesloten bij de ANVR lag in juni op 400.000, wat 5,5 procent lager is dan vorig jaar. De voorzitter van de ANVR, Frank Oostdam, zegt aan de telefoon: „Het jaar begon heel goed, maar nu zien we deze trend omdraaien. Deze zomerse dip moet te maken hebben met het extreem mooie weer in Nederland.”

Ultra last minute

De marktleiders in Nederland, verwachten geen negatieve financiële gevolgen vanwege het warme weer. „Het zomerse weer in Nederland heeft alleen een impact op de ultra last minute geboekte vakanties”, zegt de woordvoerder van TUI, Petra Kok. „Veruit het merendeel van de zomervakanties is al maanden geleden geboekt.”

Steven van der Heijden, de topman van Corendon, ziet het effect van het warme weer terug in de lagere vraag naar last minute zonvakanties. „Om de daling in interesse tegemoet te komen leveren we onze marge in.” Desondanks koerst het bedrijf af op een hogere winst; van 15 miljoen vorig jaar naar, naar schatting 20 miljoen euro dit jaar, aldus Van der Heijden. Een belangrijke reden hiervoor is dat Turkije terug is als topbestemming. Corendon is marktleider in vakanties naar Turkije.

Naar de camping in Nederland

De andere kant van de medaille is dat de Nederlandse campings en vakantieparken juist meer vraag zien. Zo meldde een woordvoerder van TopParken dinsdag tegen ANP dat de vakantieparken deze zomer volledig geboekt zijn. In de voorgaande jaren lag de gemiddelde bezetting op 90 procent. Roompot, dat vakantieparken in Nederland aan zee en in het bos aanbiedt, zegt dat ze „duizenden meer boekingen vergeleken met vorig jaar’’ hebben ontvangen.

De Jong Intra vakanties, het reisbureau in Nederland met de op vier na grootste omzet, is niet bezorgd om de binnenlandse concurrentie. Volgens commercieel directeur Coby van Dongen wordt de daling in vraag naar buitenlandse zonvakanties nog dit najaar ingehaald door extra vraag naar ‘lang weekend weg’-vakanties. „In september en oktober gaan Nederlanders, die hun zomervakantie in het binnenland hebben doorgebracht en dus gespaard hebben, vol uitpakken met dure stedentrips.”