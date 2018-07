Pussy Riot-leden opnieuw gearresteerd bij vrijlating

Vier leden van protestgroep Pussy Riot die maandag na vijftien dagen de gevangenis mochten verlaten, zijn direct na hun vrijlating opnieuw gearresteerd. De actievoerders zaten vast omdat ze op 16 juli het veld op renden tijdens de finale van het WK voetbal in Moskou.

Wat de reden van hun nieuwe arrestatie is, is volgens persbureau Reuters vooralsnog onbekend. Op beelden die verschillende nieuwsmedia deelden lijken de drie actievoerders verbaasd over hun nieuwe arrestatie. Als ze de gevangenis uitlopen, juicht een van hen nog. Maar al gauw worden ze door Russische agenten ingesloten en toegesproken.

Een nacht cel

Een vierde lid die in een andere gevangenis zat, Pjotr Verzilov, werd apart van hen opgepakt. In een tweet die hij nog wist te plaatsen, zei hij dat de politie ze een nacht zou vasthouden. Dat is niet bevestigd. Olga Pachtoöessova, een van de andere leden, tweette dat ze opnieuw zijn gearresteerd wegens het overtreden van sommige wetten die betrekking hebben op het organiseren van openbare evenementen.

Tijdens de finale tussen Frankrijk en Kroatië renden de vier activisten het veld op gekleed in politie-uniforms. De actievoerders protesteerden tegen de macht van de politie en voor hervormingen in Rusland.