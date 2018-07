Onduidelijkheid heerst dag na Zimbabweaanse verkiezingen

De officiële uitslagen worden pas over enkele dagen verwacht, maar de twee belangrijkste kandidaten van de presidentsverkiezingen in Zimbabwe denken beiden dat ze de overwinning al op zak hebben. De zittende president van het land, Emmerson Mnangagwa, noemde de eerste informatie “extreem positief”. Zijn belangrijkste tegenstrever, Nelson Chamisa, vindt dat hijzelf het “buitengewoon goed” heeft gedaan.

De kandidaten zeggen zich te baseren op voorlopige uitslagen. Er zijn echter nog geen officiële eerste uitslagen uitgebracht, deze worden dinsdag rond 15.00 uur verwacht. Mogelijk baseren de mannen zich op lijsten van losse stembureaus.

Wel heeft de kiescommissie bekendgemaakt dat tussen de 60 en 78 procent van de Zimbabweanen een stem heeft uitgebracht, een bijzonder hoge opkomst in het Afrikaanse land. Volgens de commissie zijn de verkiezingen vredig verlopen en is er “geen enkel signaal van fraude”.

Fraudekaart

Dit wordt tegengesproken door verschillende non-gouvernementele organisaties. Het collectief Election Situation Room (ESR) houdt een kaart bij met meldingen van onregelmatigheden tijdens de verkiezingen. ESR schrijft dat sommige kiezers geïntimideerd of bedreigd werden bij de stembureaus. Ook zou stemmen op sommige plekken lastig zijn door slechte verlichting en slecht geprinte stembiljetten.

De officiële uitslagen zullen waarschijnlijk tot 4 augustus op zich laten wachten. Als geen enkele kandidaat een absolute meerderheid behaalt in de eerste ronde, zal 8 september een tweede ronde gehouden worden.

De Krokodil

Aan de verkiezingen ging een tumultueuze periode vooraf. Vorige maand ontkwam de huidige president Emmerson ‘de Krokodil’ Mnangagwa ternauwernood aan een aanslag. Tijdens een verkiezingstoespraak gooide iemand een projectiel naar de president, dat vervolgens ontplofte. Twee mensen kwamen om het leven, tientallen raakten gewond. Volgens Mnangagwa zat een afsplitsing van de regeringspartij, die oud-president Mugabe steunt, achter de aanval.

Het zijn de eerste presidentsverkiezingen zonder Robert Mugabe. De nu 94-jarige Mugabe kwam in 1980 als premier aan de macht in het Afrikaanse land. Zeven jaar later werd hij president, wat hij bleef tot de militaire coup van vorig jaar.