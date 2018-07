Onduidelijke zomer voor Force India

De Formule 1 gaat de zomerstop in met onzekerheid over het lot van een van de tien teams. Vlak voor de grand prix in Hongarije werd een bommetje gelegd onder Force India, dat onder curatele werd gesteld. In principe zouden investeerders klaarstaan om het team over te nemen, maar zo simpel is dat proces niet. De Formule 1 zelf wil er alles aan doen het team te behouden.

Het nieuwe hoogtepunt in de financiële malaise bij het team uit Silverstone, kwam afgelopen vrijdag, na een zitting in de rechtbank in Londen. Het was nota bene Sergio Pérez, een van de twee coureurs van het team, die de zaak aanspande. Hij is een van de schuldeisers van het team; Pérez zou nog zo’n 3,3 miljoen euro aan sponsorinkomsten krijgen. De Mexicaan kreeg steun van onder meer Mercedes, dat al sinds 2009, een jaar na de intrede van het team in de Formule 1, de motoren levert.

Het was een op het oog vreemde beslissing, maar Pérez heeft in een verklaring verzekerd dat hij het met de beste bedoelingen deed. Hij zag hierin een mogelijkheid om zijn team snel van de ondergang te redden en daarmee de baan van bijna vierhonderd medewerkers. „Er was een petitie in de maak van een andere klant, waarmee het team compleet beëindigd zou zijn. (…) Ik deed het voor een betere toekomst voor het team”, aldus de Mexicaanse coureur.

Al langer problemen

Force India is sinds 2008 actief in de Formule 1. Het ontstond na de overname van het team van Spyker een jaar eerder en werd gekocht door een consortium van de Nederlander Michiel Mol en de Indiase zakenman Vijay Mallya. De problemen bij het team zijn er al langer. Mallya zelf werd vorig jaar twee keer in Engeland gearresteerd, op verdenking van fraude. Hij vecht tegen het bevriezen van zijn bezittingen in het Verenigd Koninkrijk en uitzetting naar India. Hij heeft de aanklachten tot nu toe altijd ontkend.

Sportief ging het de afgelopen seizoenen voortvarend met Force India. Met een van de kleinste budgetten in de Formule 1 eindigde het team in 2016 en 2017 als vierde in het constructeurskampioenschap, achter de grote drie Mercedes, Ferrari en Red Bull. Dit seizoen is er sprake van enige terugval: Force India is momenteel het zesde team in de stand, coureurs Pérez en Estéban Ocon staan respectievelijk tiende en twaalfde.

Maar de goede prestaties met zo’n beperkt budget maken van Force India een interessant team om over te nemen. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zouden er vijf gegadigden zijn. Een van de namen die rondzingt, is die van Lawrence Stroll, de Canadese modemiljardair van wie zoon Lance nu bij het sportief kwakkelende Williams rijdt.

Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, zei na de race in Hongarije dat er alles aan gedaan zal worden om het team te behouden.

Maar er is tegenstand onder de andere teams, specifiek bij drie, zo meldde het goed ingevoerde Duitse Auto, Motor und Sport. McLaren, Williams en Renault zouden zich verzetten tegen een redding onder de huidige voorwaarden, omdat zij vinden dat het ‘nieuwe’ team op nul zou moeten beginnen en niet langer zou moeten meedoen in de verdeling van de inkomsten zoals die nu zijn geregeld. Vooral Williams en McLaren zouden daardoor benadeeld worden, Renault zou als reden mede hebben dat het vreest voor een te grote invloed van Mercedes als Force India mogelijk een B-tak van het beste team van de afgelopen vier jaar zou worden.

Het racen ligt dan wel een maand stil, van zomerrust is geen sprake.