‘NVWA moet sjoemelsigaretten uit handel nemen’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet de sigaretten die in de praktijk de maxima van teer, nicotine en koolmonoxide overschrijden uit de handel nemen. Dat schrijven zeventien ondertekenaars van een handhavingsverzoek aan de overheidsinstantie. Het verzoek is een initiatief van Stichting Rookpreventie Jeugd. Verschillende artsenverenigingen en ziekenhuizen hebben het verzoek ondertekend.

De ondertekenaars reageren op het onderzoek van het RIVM dat vorige maand constateerde dat de hoeveelheid schadelijke stoffen in sigaretten vele malen hoger is dan eerder gedacht.

Verschil in onderzoeksmethode

De kleine, nagenoeg onzichtbare gaatjes zitten halverwege het oranje deel van het filter. Foto iStock

Het RIVM hanteerde eerder altijd de wettelijk vastgelegde ISO-methode om de schadelijkheid van sigaretten te controleren. Bij deze methode laten de ventilatiegaatjes in de filters echter frisse lucht door, terwijl deze gaatjes in de praktijk afgedekt worden door de vingers. Hierdoor komt er in de realiteit meer rook in de longen en dus ook meer teer, nicotine en koolmonoxide.

Toen het instituut onderzoek deed met de zogenoemde Canadian Intense-methode, bleek dat de hoeveelheid schadelijke stoffen 2 tot 26 malen groter was dan eerder gedacht. Deze methode schat de risico’s van roken realistischer in, zo oordeelde het RIVM.

Dodelijke producten in de winkel

Het handhavingsverzoek bij de NVWA loopt parallel aan een rechtszaak tegen vier grote sigarettenfabrikanten. Volgens Wanda de Kanter, voorzitter van Stichting Rookpreventie Jeugd, is het “logisch” dat haar stichting ook via een civiele procedure probeert de sigaretten uit de winkels te krijgen. Hiermee probeert zij meer druk uit te voeren op de tabaksindustrie.

De Kanter spreekt over een “dramatische overschrijding van de wettelijke regels” door verschillende tabaksfabrikanten. De voorzitter vindt dat de NVWA in moet grijpen om de volksgezondheid te beschermen.

“Waarom worden eieren met een beetje fipronil wel uit de handel gehaald en iets waar zoveel mensen aan doodgaan niet?”

Een woordvoerder van de NVWA bevestigt dat het verzoek dinsdag is binnengekomen. Hij weet niet wanneer de instantie met een reactie komt. “Het is een onderwerp dat onze aandacht al langer heeft. We zullen het verzoek nader bestuderen en een besluit nemen over wat we hiermee doen.”