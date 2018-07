‘Noord-Korea gaat gewoon door met raketten bouwen’

Ondanks toezeggingen over “denuclearisatie” gaat Noord-Korea volgens Amerikaanse inlichtingendiensten door met het bouwen van intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s). Dat zou blijken uit satellietfoto’s van een raketfabriek in het stalinistische land, zeggen inlichtingenbronnen dinsdag tegen The Washington Post.

De satellietbeelden laten volgens de bronnen zien dat gewerkt wordt aan ten minste één Hwasong-15-raket. In de fabriek in de plaats Sanumdong, even ten noorden van hoofdstad Pyongyang, zijn in het verleden ook raketten van dat type gemaakt. De Hwasong-15 is het krachtigste projectiel in het Noord-Koreaanse arsenaal. De raket kan vermoedelijk een kernkop dragen en de gehele Verenigde Staten bereiken.

In de fabriek is het, zo zou te zien zijn op de foto’s, een komen en gaan van vrachtwagens en andere voertuigen. “We zien dat ze gewoon doorwerken, net als voorheen”, aldus een inlichtingenfunctionaris tegen de Post. Er staat op de beelden ook een oplegger waarvan bekend is dat die wordt gebruikt voor het vervoer van ICBM’s.

‘Volledige ontwapening’

Als de Amerikaanse inlichtingendiensten gelijk hebben en Noord-Korea inderdaad verder gaat met het bouwen van ICBM’s, zegt dat veel over hoe het regime tegen de vorige maand gemaakte afspraken met de VS aankijkt. Leider Kim Jong-un kwam toen in Singapore met president Donald Trump overeen dat hij zou streven naar de “volledige nucleaire ontwapening van het Koreaanse schiereiland”.

De vraag was al direct hoe die uitspraak moest worden opgevat. De Amerikanen verstaan onder denuclearisatie dat Kim al zijn kernwapens onvoorwaardelijk opgeeft; Kim zelf stelt daar volgens Noord-Korea-experts impliciet de voorwaarde bij dat de VS dan ook al hun troepen moeten terugtrekken uit de regio. Dat zullen de Amerikanen nooit doen.

Het is dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat Kim ook echt van plan is zijn nucleaire arsenaal te ontmantelen, stellen deskundigen. De kernraketten zijn voor het regime van cruciaal belang: ze zorgen ervoor dat de vijanden van Pyongyang niet snel een invasie zullen beginnen.

Vorige week bleek uit andere satellietopnamen dat Noord-Korea begonnen is met de sloop van een raketbasis. Het ging om de Sohae-basis, een belangrijke installatie voor het lanceren van satellieten. Ook een testbank voor raketmotoren werd afgebroken. Het lijkt vooral een symbolische zet: de basis kan zonder veel moeite weer opnieuw worden opgebouwd. Bovendien heeft Noord-Korea tegenwoordig ICBM’s met vaste brandstof. Die kunnen vanaf een mobiele installatie worden afgeschoten en hebben geen raketbasis nodig.