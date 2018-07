‘Noodfinanciering voor Kunstmatige Intelligentie-studies nodig’

Er moet zo snel mogelijk noodfinanciering komen om technische studies zoals Kunstmatige Intelligentie, Data Science en Business Analytics te bekostigen. Dat schrijft de Cyber Security Raad (CSR) dinsdag in een advies aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66). Volgens de raad is dit nodig om de “digitale toekomst van Nederland” veilig te stellen.

De CSR vindt ook dat universiteiten ondersteund moeten worden bij het vinden van gekwalificeerd personeel en materiaal. Volgens de raad is er bovendien geen goede balans tussen de enorme vraag naar technisch opgeleide jongeren en het kleine aanbod van dit soort studenten.

Numerus fixus op universiteiten

Het advies is een reactie op het bericht dat verschillende universiteiten een numerus fixus willen instellen op studies als Kunstmatige Intelligentie. De onderwijsinstellingen zouden de studentengroei “vanwege capaciteitsproblemen” niet meer aankunnen. Dit is volgens de CSR een zorgelijke ontwikkeling vanwege “de sterke groei van de digitale economie”.

De raad benadrukt dat Nederland wordt gezien als een van de voorlopers op het gebied van digitalisering in Europa. Om deze positie te behouden en “economische kansen te kunnen verzilveren” moet meer geïnvesteerd worden in “de banen van de toekomst”. Ook waarschuwt de CSR dat als er niet genoeg wordt geïnvesteerd, bedrijven genoodzaakt zullen zijn ingenieurs en technologen uit het buitenland te halen.

Kunstmatige Intelligentie is gericht op de ontwikkeling van apparaten en software die zelfstandig problemen oplossen. De apparaten of software reageren op data of impulsen uit de omgeving, en reageren daar zelfstandig op. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van de mens.

Adviesbrief Numeri Fixi by Floor Bouma on Scribd