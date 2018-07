Nieuwe verdachte in zaak kluisjesroof

De politie heeft het vermoeden dat een oud-werknemer van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN betrokken is geweest bij de miljoenendiefstal uit de kluiskelder van de Rabobank in Oudenbosch, afgelopen maart. Dit betekent dat er nu een vierde verdachte in beeld is, meldt de krant BN/De Stem dinsdag op basis van bronnen rond het onderzoek. De politie zou er nog niet in geslaagd zijn de nieuwe verdachte op te sporen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Breda laat weten dat het OM inderdaad vermoedt dat er „meerdere betrokkenen zijn”, maar wil niets bevestigen.

Pro-formazitting

Dinsdagmiddag oordeelde de rechtbank in Breda in een pro-formazitting dat de twee verdachten die nu vastzitten, mannen van 43 en 45 jaar uit Etten-Leur en Roosendaal, voorlopig niet vrijkomen. Volgens de rechter zou vrijlating van de mannen een gevaar kunnen vormen voor het onderzoek. De buit, onder meer goud en contant geld, is nog niet gevonden. Twee andere verdachten zijn nog op vrije voeten. Dat er sprake zou zijn van vluchtgevaar, zoals Justitie stelt, achtte de rechter op dit moment niet bewezen.

De verdachten uit Roosendaal en Etten-Leur werkten tijdens de kraak bij beveiligingsbedrijf EBN en worden ervan verdacht met de dieven te hebben samengewerkt. De twee beveiligers werden in april gearresteerd. Zij ontkennen elke betrokkenheid. De derde en vierde verdachten zouden in beeld zijn gekomen op beelden van bewakingscamera’s in en om de bank.

De kluisroof werd op maandag 5 maart ontdekt. De daders zijn meer dan 24 uur in het bankgebouw geweest. Zij braken meer dan driehonderd safeloketten open en maakten een onbekend bedrag buit. De Rabobank heeft aan gedupeerden inmiddels voor circa een miljoen euro aan schade uitgekeerd. De verwachting is dat dit bedrag zal oplopen tot naar schatting vier miljoen euro. Op 2 oktober volgt een nieuwe zitting.

