Nederlandse vrouw en haar jonge zoon gedood in New York

In New York zijn maandag een Nederlandse vrouw van 47 en haar 6-jarige zoontje dood gevonden in een appartement. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdagavond bekendgemaakt. In de woning werden nog twee doden gevonden: een man en een vrouw. De politie gaat ervan uit dat ze allen om het leven zijn gekomen door vuurwapengeweld.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl

De toedracht van de dood van de slachtoffers wordt nog onderzocht. Volgens onder meer CBS en ABC heeft de politie gezegd dat er vermoedelijk sprake is van een gezinsmoord.

De Nederlandse vrouw zou met haar kind bij de vader en zijn nieuwe vriendin op bezoek geweest zijn. Hij zou hen alle drie om het leven gebracht hebben omdat hij er niet mee kon leven dat ze weer zouden vertrekken. Daarna zou hij zelfmoord gepleegd hebben, melden lokale nieuwsmedia. Het ministerie kon dat dinsdagavond niet bevestigen.

De nabestaanden van de vrouw en het kind zijn door de politie op de hoogte gebracht van de “vreselijke situatie”, laat een woordvoerster van Buitenlandse Zaken weten. Ze krijgen consulaire bijstand, bijvoorbeeld als ze hulp nodig hebben in het contact met de Amerikaanse politie.