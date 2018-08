Monumentale stofstormen op Mars in beeld

De atmosfeer van Mars is extreem dun, een honderdste van de aardse luchtdruk slechts. Toch is het genoeg voor indrukwekkende stofstormen. Gemiddeld iedere zes aardjaren wordt een Marsstorm zo groot dat de héle atmosfeer van de kleine planeet in stof gehuld raakt. Ook nu is dat zo: afgelopen juni groeide een noordelijke storm uit tot ‘planeetomhullende gebeurtenis’, zoals de NASA dat noemt. Het kan even duren voor zo’n storm gaat liggen. In 1971 werd voor het eerst een ‘Marsbrede storm’ van dichtbij gezien, door de eerste kunstmaan rond Mars, Mariner 9. Sindsdien zijn er vele gefotografeerd, klein en groot.