Kledingmerk McGregor naar rechter om shirtjes vechtsporter

Met achttien knock-outs in 24 gevechten is Conor McGregor een tegenstander waar menig vechtsporter even voor terugdeinst. Zowel in de ring als daarbuiten zoekt de 30-jarige Ier regelmatig de grens van het toelaatbare op. Onlangs nog verwondde Conor ‘de Beruchte’ enkele collega’s, toen hij in een woedende bui een steekwagentje door de ruit van een bus smeet.

Toch weerhoudt dat imago de eigenaren van kledingmerk McGregor er niet van een kort geding tegen de vechtsporter aan te spannen. Of preciezer: tegen McGregor’s kledingfabrikant Reebok. Aanleiding is een speciale kledinglijn die het dochterbedrijf sinds de zomer van 2015 verkoopt, waarop de achternaam van de vechter in grote letters staat.

Volgens het Nederlandse modehuis bestaat het gevaar dat consumenten de zwarte-wit-groene sportshirtjes en capuchontruien gaan verwarren met het merk McGregor. Dat boven de achternaam in kleinere letters ook de voornaam van de vechtsporter staat doet daar volgens advocaat Remco van Leeuwen niets aan af. „Die letters zijn bijna niet zichtbaar”, zegt hij.

‘Hetzelfde soort product’

Het tot twee keer toe failliet verklaarde McGregor houdt zich vooral bezig met de verkoop van nette vrijetijdskleding: jasjes, overhemden, polo’s. Een heel ander soort collectie dan de kunststof shirtjes die Reebok verkoopt, zou je zeggen. Maar ook het Nederlandse merk „brengt sportieve kleding op de markt”, aldus advocaat Van Leeuwen. Het gaat om „hetzelfde soort product”.

Het Nederlandse modehuis eist daarom dat Reebok stopt met de productie van de kledinglijn. Want ondanks twee faillissementen in korte tijd is McGregor volgens Van Leeuwen nog altijd „springlevend”. De rechtbank doet volgende week vrijdag uitspraak. Adidas, moederconcern van Reebok, was dinsdag niet bereikbaar voor een reactie.

Door de faillissementen van de afgelopen jaren is McGregor meermaals van eigenaar gewisseld. Na het tweede bankroet werd de inboedel van het bedrijf en enkele andere kledingmerken overgenomen door modeondernemer Rens van der Schoor. Hij had aanvankelijk het plan om McGregor door te starten, maar zag daar al na drie weken van af.

Inmiddels zijn de merkrechten van McGregor in handen van een financiële holding, laat advocaat Van Leeuwen weten. Die heeft ze overgekocht van Van der Schoor. Eigenaar van die vennootschap is Joost Pape, een voormalig bankier van Rabobank, die sinds een paar jaar enkele financiële bedrijfjes beheert. Hij wil volgens Van Leeuwen „verder gaan” met het merk McGregor.