IMF: Europese afspraken over Griekse schuldverlichting onvoldoende

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt vlak voordat het steunprogramma aan Griekenland afloopt met een redelijk somber economisch vooruitzicht. In het jaarlijkse rapport over de toestand van de Griekse economie stelt het IMF dinsdag dat de Griekse schuld op de lang termijn onhoudbaar is.

De conclusies van het IMF zijn pijnlijk omdat er in juni een Europees akkoord werd gesloten over Griekse schuldverlichting. Griekenland kreeg een grotere afscheidslening mee van niet 11,7 miljard, maar 15 miljard. Daar stond echter tegenover dat de looptijd van ongeveer 100 miljard aan oudere leningen werd verlengd met 10 jaar en niet 15 jaar. Kortom, een nog hogere schuld en minder schuldverlichting dan Griekenland hoopte. Volgens het IMF is de deal die destijds werd gesloten onvoldoende.

Lees ook: Akkoord over Griekse schuld is bereikt

“De schuldverlichting die onlangs met de Europese partners in Griekenland is overeengekomen, heeft de houdbaarheid van de schuld op de middellange termijn aanzienlijk verbeterd, maar de vooruitzichten op langere termijn blijven onzeker”, zo staat in het rapport.

250 miljard

Dat terwijl Griekenland weer “een normaal land” zou worden, zoals Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en de Griekse premier Alexis Tsipras in april gezamenlijk verklaarden. Na acht jaar van gigantische kapitaalinjecties zouden de Grieken na deze zomer eindelijk op eigen benen kunnen staan, hoopten Europese leiders en het land zelf. Het huidige steunprogramma, het derde, waar het IMF overigens niet aan heeft deelgenomen, loopt namelijk op 20 augustus af. In totaal heeft Griekenland sinds 2010 zo’n 300 miljard euro geleend van het IMF en de Eurogroep.

Alleen maar somber is het in Washington gevestigde noodfonds van de Verenigde Naties niet. “Griekenland heeft met succes zijn buitengewoon hoge begrotingstekorten en tekorten op de lopende rekening geëlimineerd en de groei hersteld. Het land moet nu actie ondernemen om het nalatenschap van de crisis aan te pakken en inclusieve groei te stimuleren”, zo staat in het rapport.

Nalatenschap crisis

Maar volgens het IMF is de “nalatenschap van de crisis” nog sterk aanwezig. Het fonds verwacht dat de hoge schuld van het land economische groei op de lange termijn zal tegenhouden. Het bruto binnenlands product zal volgens het rapport dit jaar met 2 procent groeien en volgend jaar met 2,4 procent, maar in 2022 loopt die groei terug naar 1,2 procent.

Lees ook: Hoewel het beter gaat met Griekenland is er weinig reden voor optimisme. ‘Als de steun stopt zijn alle offers voor niets geweest’

De huidige schuld in verhouding tot het bbp (188 procent) zal aanvankelijk afnemen tot onder de 140 procent, schrijft het IMF, maar vanaf 2038 weer stijgen. Dat terwijl de Europese Commissie heeft berekend dat de staatsschuld in verhouding tot het bbp in 2060 onder de 100 procent uitkomt.

Behalve dat Griekenland meer schuldverlichting nodig heeft, schrijft het IMF dat Griekse banken mogelijk meer kapitaal nodig hebben. Ook moet de arbeidsmarkt verder hervormd worden, om de hoge werkeloosheid verder terug te dringen, en moet flexibilisering van arbeid gestimuleerd worden, stelt het fonds.