Iets minder iPhones verkocht dan verwacht, maar Apple groeit met 17%

Apple heeft minder iPhones verkocht dan analisten hadden verwacht, maar toch een hogere omzet gedraaid. Dat blijkt uit de cijfers over het afgelopen kwartaal. De omzet bedroeg ruim 53 miljard dollar (45,3 miljard euro), 17 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De betere resultaten zijn voor een belangrijk deel te danken aan de gestegen prijzen van iPhones. Hoewel er maar 1 procent meer smartphones verkocht zijn, steeg de omzet met 20 procent of 5,1 miljard dollar. Ook diensten zoals Apple Music en de verzekeringen die het bedrijf aanbiedt en andere apparatuur dan smartphones, tablets en computers brachten meer op. De omzet steeg met respectievelijk 31 en 37 procent.

Duizend euro plus

De iPhones die Apple in het afgelopen jaar verkocht heeft kostten gemiddeld 724,12, blijkt uit de cijfers. Dat is 119 euro meer dan in dezelfde periode een jaar ervoor. Analisten hadden verwacht dat de gemiddelde iPhone 694 dollar zou kosten, meldt Reuters op basis van data van FactSet. Die verwachting is ruimschoots overschreden.

Financieel directeur Luca Maestri liet aan het persbureau weten dat dat te danken is aan de duurdere nieuwe modellen. De iPhone X (in Nederland te koop vanaf 1160,45 euro en daarmee met afstand de duurste iPhone ooit) was dit kwartaal volgens Maestri het populairste model.